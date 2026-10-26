Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
CNY Бирж.12,092+0,23%CHKZ15 100+0,33%VEON-RX78,7+0,9%IMOEX2 491,77+1,1%RTSI975,22+1,16%RGBI111,91+0,1%RGBITR774,05+0,19%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Лавров и глава МИД Словакии обсудили кризис между Россией и ЕС

Анна Суслова
Пресс-служба МИД РФ/ТАСС
Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел переговоры с коллегой из Словакии Юраем Бланаром. Об этом сказано на сайте российского дипведомства. Бланар прибыл во главе делегации Словакии для участия в 22-м заседании двусторонней межправительственной комиссии по экономическому и научно-техническому сотрудничеству.

Лавров и Бланар обменялись мнениями по поводу кризиса в отношениях между Россией и Европейским союзом и ситуации на Украине.

В ходе встречи стороны также обсудили перспективы развития российско-словацкого политического диалога, связи между странами, а также взаимодействие России и Словакии в торгово-экономической, культурно-гуманитарной и военно-мемориальной сферах.

25 октября вице-спикер национального совета (парламента) Словакии Тибор Гашпар подтвердил визит делегации страны для участия в российско-словацкой межправительственной комиссии по экономическому, научному и техническому сотрудничеству. Он отметил, что масштабы и направления взаимодействия будут зависеть от договоренностей между Россией и Словакией, а также от «действующих правовых норм и международных обязательств Словакии».

17 октября премьер-министр Словакии Роберт Фицо отказался участвовать в новой программе кредитования Украины на 2027 г. в размере 70 млрд евро. Он добавил, что страна не отказывается от помощи Киеву, но считает, что поддержка должна осуществляться другими способами.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её