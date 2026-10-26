Лавров и глава МИД Словакии обсудили кризис между Россией и ЕС

25 октября вице-спикер национального совета (парламента) Словакии Тибор Гашпар подтвердил визит делегации страны для участия в российско-словацкой межправительственной комиссии по экономическому, научному и техническому сотрудничеству. Он отметил, что масштабы и направления взаимодействия будут зависеть от договоренностей между Россией и Словакией, а также от «действующих правовых норм и международных обязательств Словакии».