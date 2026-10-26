Лавров и глава МИД Словакии обсудили кризис между Россией и ЕС
Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел переговоры с коллегой из Словакии Юраем Бланаром. Об этом сказано на сайте российского дипведомства. Бланар прибыл во главе делегации Словакии для участия в 22-м заседании двусторонней межправительственной комиссии по экономическому и научно-техническому сотрудничеству.
Лавров и Бланар обменялись мнениями по поводу кризиса в отношениях между Россией и Европейским союзом и ситуации на Украине.
В ходе встречи стороны также обсудили перспективы развития российско-словацкого политического диалога, связи между странами, а также взаимодействие России и Словакии в торгово-экономической, культурно-гуманитарной и военно-мемориальной сферах.
25 октября вице-спикер национального совета (парламента) Словакии Тибор Гашпар подтвердил визит делегации страны для участия в российско-словацкой межправительственной комиссии по экономическому, научному и техническому сотрудничеству. Он отметил, что масштабы и направления взаимодействия будут зависеть от договоренностей между Россией и Словакией, а также от «действующих правовых норм и международных обязательств Словакии».
17 октября премьер-министр Словакии Роберт Фицо отказался участвовать в новой программе кредитования Украины на 2027 г. в размере 70 млрд евро. Он добавил, что страна не отказывается от помощи Киеву, но считает, что поддержка должна осуществляться другими способами.