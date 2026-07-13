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«Аэрофлот» запустил продажу билетов через мессенджер Max

Ведомости

Авиакомпания «Аэрофлот» запустила в национальном мессенджере Max чат-бот для покупки и бронирования авиабилетов. Об этом сообщили представители мессенджера.

Как отметили в Max, с помощью чат-бота пользователи могут приобрести билеты на рейсы между Москвой и Санкт-Петербургом. Сервис позволяет добавить дополнительный багаж, забронировать место для перевозки питомца, а также переоформить уже приобретенный билет.

Кроме оформления перевозки, чат-бот также информирует пассажиров об акциях авиакомпании и действующих программах лояльности.

4 июня стало известно, что «Аэрофлот» и технологический холдинг VK заключили на ПМЭФ-2026 соглашение о стратегическом сотрудничестве. Компании будут совместно разрабатывать и внедрять цифровые продукты на базе искусственного интеллекта и больших данных. Первым практическим шагом стало подписание договора между «Аэрофлотом» и «ВК цифровые технологии» о внедрении Process Mining – системы процессной аналитики. Ожидается, что проект повысит операционную эффективность перевозчика.

VK ранее уже сотрудничал с «Аэрофлотом» в области цифровизации: в середине 2025 г. авиакомпания запустила развлекательный сервис на базе «VK Видео» на своих рейсах. В мае 2026 г. «Аэрофлот» также заключил соглашение о цифровизации с облачным провайдером Cloud.ru.

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