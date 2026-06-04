«Аэрофлот» и VK запустили стратегическое партнерство по ИИ и аналитике
Авиакомпания «Аэрофлот» и технологический холдинг VK заключили на ПМЭФ-2026 соглашение о стратегическом сотрудничестве. Компании будут совместно разрабатывать и внедрять цифровые продукты на базе искусственного интеллекта и больших данных.
«В условиях стремительно меняющейся транспортной отрасли использование передовых технологий становится ключевым фактором повышения конкурентоспособности, – заявил гендиректор «Аэрофлота» Сергей Александровский. – Внедрение системы бизнес-аналитики от VK Tech позволит нам оптимизировать ключевые процессы, а использование сервисов экосистемы VK – рекламных платформ, а также бизнес-инструментов MAX – даст возможность более эффективно взаимодействовать с пассажирами». Глава VK Владимир Кириенко отметил, что для авиаотрасли важны скорость, надежность и устойчивость цифровых решений.
Первым практическим шагом стало подписание договора между «Аэрофлотом» и «ВК цифровые технологии» о внедрении Process Mining – системы процессной аналитики. Ожидается, что проект повысит операционную эффективность перевозчика. «Аэрофлот» также получит доступ к рекламным платформам VK для продвижения своих сервисов, а VK, в свою очередь, усилит позиции в корпоративном сегменте.
VK ранее уже сотрудничал с «Аэрофлотом» в области цифровизации: в середине 2025 г. авиакомпания запустила развлекательный сервис на базе «VK Видео» на своих рейсах. В мае 2026 г. «Аэрофлот» также заключил соглашение о цифровизации с облачным провайдером Cloud.ru.