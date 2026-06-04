«Аэрофлот» и VK запустили стратегическое партнерство по ИИ и аналитике

VK ранее уже сотрудничал с «Аэрофлотом» в области цифровизации: в середине 2025 г. авиакомпания запустила развлекательный сервис на базе «VK Видео» на своих рейсах. В мае 2026 г. «Аэрофлот» также заключил соглашение о цифровизации с облачным провайдером Cloud.ru.