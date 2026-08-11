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«Аэрофлот» перевез 31,7 млн пассажиров с начала года

Ведомости

С начала 2026 г. «Аэрофлот» перевез 31,7 млн пассажиров, что на 0,1% больше год к году. В июле пассажиропоток составил 5,7 млн – на уровне прошлого года из-за временных ограничений, следует из опубликованной группой операционных результатов.

На внутренних линиях за семь месяцев было перевезено 23,4 млн пассажиров, а на международных – 8,3 млн. В июле показатели составили 4,3 млн и 1,4 млн человек соответственно.

Пассажирооборот увеличился на 4,8%, а предельный пассажирооборот – на 2,9%. Во втором месяце лета эти значения достигли 3,7% и 2,3%. С января по июль занятость пассажирских кресел составила 91,2% (+1,7 п. п. в годовом выражении). В июле показатель вырос до 92,5% (1,3 п.п).

В первом полугодии 2026 г. выручка «Аэрофлота» по РСБУ выросла на 4,4% до 365,6 млрд руб., следует из отчетности компании. Во II квартале выручка составила 193,2 млрд руб., что на 3% больше, чем в тот же период 2025 г. Компания объяснила, что рост выручки от пассажирских авиаперевозок был достигнут наращиванием производственных показателей.

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