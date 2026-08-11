«Аэрофлот» перевез 31,7 млн пассажиров с начала года

В первом полугодии 2026 г. выручка «Аэрофлота» по РСБУ выросла на 4,4% до 365,6 млрд руб., следует из отчетности компании. Во II квартале выручка составила 193,2 млрд руб., что на 3% больше, чем в тот же период 2025 г. Компания объяснила, что рост выручки от пассажирских авиаперевозок был достигнут наращиванием производственных показателей.