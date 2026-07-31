Выручка «Аэрофлота» за первое полугодие достигла 365,6 млрд рублей

Ранее «Аэрофлот» сообщал, что за шесть месяцев авиакомпания (без учета дочерних «России» и «Победы») обслужила 14 млн пассажиров (+0,7% к аналогичному периоду 2025 г.), пассажирооборот вырос на 7,7%, занятость кресел увеличилась на 2,7 п. п. до 90,8%. Международные перевозки выросли на 16,8% до 5,3 млн пассажиров, международный пассажирооборот – на 20,6%. При этом во II квартале пассажиропоток авиакомпании сократился на 1,4% до 7,4 млн человек