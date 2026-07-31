Выручка «Аэрофлота» за первое полугодие достигла 365,6 млрд рублей
Выручка «Аэрофлота» по РСБУ в первом полугодии 2026 г. увеличилась на 4,4% и достигла 365,6 млрд руб., следует из отчетности компании. Во II квартале выручка составила 193,2 млрд руб., что на 3% больше, чем в тот же период 2025 г. Компания объяснила, что рост выручки от пассажирских авиаперевозок был достигнут наращиванием производственных показателей.
Ранее «Аэрофлот» сообщал, что за шесть месяцев авиакомпания (без учета дочерних «России» и «Победы») обслужила 14 млн пассажиров (+0,7% к аналогичному периоду 2025 г.), пассажирооборот вырос на 7,7%, занятость кресел увеличилась на 2,7 п. п. до 90,8%. Международные перевозки выросли на 16,8% до 5,3 млн пассажиров, международный пассажирооборот – на 20,6%. При этом во II квартале пассажиропоток авиакомпании сократился на 1,4% до 7,4 млн человек
Себестоимость продаж за полугодие составила 377,9 млрд руб., увеличившись на 8,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Около половины прироста затрат связано с расходами на топливо. За II квартал себестоимость продаж выросла на 12,9% до 202 млрд руб.
Расходы на персонал в январе – июне 2026 г. увеличились на 4,8 млрд руб. или 17,9% в связи с реализацией мероприятий по улучшению условий труда. В частности, был увеличен размер оплаты труда бортпроводников и инженерного персонала.
Чистый убыток за шесть месяцев 2026 г. составил 0,6 млрд руб. по сравнению с прибылью 107,8 млрд руб. годом ранее, которая состояла из курсовых переоценок и эффекта страхового урегулирования. Во II квартале чистая прибыль составила 12 млрд руб.
Скорректированный на эффект курсовой переоценки чистый убыток за шесть месяцев 2026 г. составил 1,5 млрд руб. Скорректированная чистая прибыль II квартала достигла 6,4 млрд руб. против 4,1 млрд руб. годом ранее.