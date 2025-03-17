Песков: участников операции «Поток» представят к награде
Минобороны представит к награде участников операции по освобождению города Суджа в Курской области, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он уточнил, что личная встреча президента Владимира Путина с участниками операции не планировалась.
«Но вы помните, что президент сам говорил, что у него с участниками операции были контакты», – заявил представитель Кремля, добавив, что «безусловно» Минобороны представит к награде участников.
Российские военные пробирались на подконтрольную ВСУ территорию Суджи по неактивной газовой трубе в течение шести суток. Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн 11 марта говорил, что операция по заходу ВС РФ в Суджу по газовой трубе будет вписана в историю спецоперации.
Суджа расположена на юго-западе Курской области близ границы с Украиной (от центра до нее по дороге – 11 км). Утром 6 августа 2024 г. ВСУ вторглись на территорию Курской области – в регионе были объявлены режим контртеррористической операции и ЧС федерального характера. В результате вторжения сама Суджа, а также значительная часть населенных пунктов Суджанского района оказались под контролем ВСУ.