Над российскими регионами за ночь сбили 37 беспилотников
Российские силы ПВО сбили за ночь 14 декабря 37 беспилотников, сообщило Минобороны РФ в своем Telegram-канале.
Над Курской областью и Краснодарским краем уничтожено по 12 дронов, еще семь сбито над территорией Брянской области, пять – над Орловской. Еще один беспилотник был сбит над акваторией Азовского моря.
С начала спецоперации ВСУ регулярно предпринимают попытки атаковать российские регионы. С 19 октября 2022 г. по указу президента РФ Владимира Путина в Крыму, Севастополе, Краснодарском крае, Воронежской, Белгородской, Курской, Брянской и Ростовской областях установлен средний уровень реагирования.
13 декабря Минобороны РФ сообщило о нанесении массированного удара средствами поражения большой дальности воздушного и морского базирования и беспилотниками по объектам топливной и энергетической инфраструктуры Украины, которые обеспечивают работу военно-промышленного комплекса страны. В ведомстве пояснили, что это стало ответом на атаку со стороны ВСУ, которая произошла 11 декабря. Тогда был нанесен ракетный удар шестью оперативно-тактическими ракетами ATACMS производства США по военному аэродрому в районе российского города Таганрог.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна подверглась одному из самых масштабных ударов по энергетике со стороны России.