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Над российскими регионами за ночь сбили 37 беспилотников

Ведомости

Российские силы ПВО сбили за ночь 14 декабря 37 беспилотников, сообщило Минобороны РФ в своем Telegram-канале.

Над Курской областью и Краснодарским краем уничтожено по 12 дронов, еще семь сбито над территорией Брянской области, пять – над Орловской. Еще один беспилотник был сбит над акваторией Азовского моря.

С начала спецоперации ВСУ регулярно предпринимают попытки атаковать российские регионы. С 19 октября 2022 г. по указу президента РФ Владимира Путина в Крыму, Севастополе, Краснодарском крае, Воронежской, Белгородской, Курской, Брянской и Ростовской областях установлен средний уровень реагирования.

13 декабря Минобороны РФ сообщило о нанесении массированного удара средствами поражения большой дальности воздушного и морского базирования и беспилотниками по объектам топливной и энергетической инфраструктуры Украины, которые обеспечивают работу военно-промышленного комплекса страны. В ведомстве пояснили, что это стало ответом на атаку со стороны ВСУ, которая произошла 11 декабря. Тогда был нанесен ракетный удар шестью оперативно-тактическими ракетами ATACMS производства США по военному аэродрому в районе российского города Таганрог.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна подверглась одному из самых масштабных ударов по энергетике со стороны России.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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