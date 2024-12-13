ВС РФ за неделю взяли под контроль семь населенных пунктов
Российские военнослужащие за неделю установили контроль над семью населенными пунктами. Об этом сообщает Минобороны России в своем Telegram-канале.
По данным оборонного ведомства, в результате активных наступательных действий подразделения группировки войск «Север» в Курской области освобождены населенные пункты Плехово, Дарьино и Новоивановка. На этом направлении ударами авиации, беспилотников и огнем артиллерии поражена живая сила и техника бригад вооруженных сил Украины (ВСУ). Вооруженные силы РФ также взяли под контроль населенные пункты Желтое, Берестки, Заря и Благодатное Донецкой народной республики (ДНР).
Средства противовоздушной обороны сбили 21 реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS американского производства и 12 Vampire чешского производства, а также 279 беспилотников самолетного типа. Морской авиацией и катерами охраны водного района Черноморского флота уничтожены восемь безэкипажных катеров.
13 декабря Минобороны РФ сообщило о нанесении массированного удара средствами поражения большой дальности воздушного и морского базирования и беспилотниками по объектам топливной и энергетической инфраструктуры Украины, которые обеспечивают работу военно-промышленного комплекса страны. В ведомстве пояснили, что это стало ответом на атаку со стороны ВСУ, которая произошла 11 декабря. Тогда был нанесен ракетный удар шестью оперативно-тактическими ракетами ATACMS производства США по военному аэродрому в районе российского города Таганрог.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна подверглась одному из самых масштабных ударов по энергетике со стороны России.