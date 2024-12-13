ВС РФ за неделю взяли под контроль семь населенных пунктов

13 декабря Минобороны РФ сообщило о нанесении массированного удара средствами поражения большой дальности воздушного и морского базирования и беспилотниками по объектам топливной и энергетической инфраструктуры Украины, которые обеспечивают работу военно-промышленного комплекса страны. В ведомстве пояснили, что это стало ответом на атаку со стороны ВСУ, которая произошла 11 декабря. Тогда был нанесен ракетный удар шестью оперативно-тактическими ракетами ATACMS производства США по военному аэродрому в районе российского города Таганрог.