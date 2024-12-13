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ВС РФ за неделю взяли под контроль семь населенных пунктов

Ведомости

Российские военнослужащие за неделю установили контроль над семью населенными пунктами. Об этом сообщает Минобороны России в своем Telegram-канале.

По данным оборонного ведомства, в результате активных наступательных действий подразделения группировки войск «Север» в Курской области освобождены населенные пункты Плехово, Дарьино и Новоивановка. На этом направлении ударами авиации, беспилотников и огнем артиллерии поражена живая сила и техника бригад вооруженных сил Украины (ВСУ). Вооруженные силы РФ также взяли под контроль населенные пункты Желтое, Берестки, Заря и Благодатное Донецкой народной республики (ДНР).

Средства противовоздушной обороны сбили 21 реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS американского производства и 12 Vampire чешского производства, а также 279 беспилотников самолетного типа. Морской авиацией и катерами охраны водного района Черноморского флота уничтожены восемь безэкипажных катеров.

13 декабря Минобороны РФ сообщило о нанесении массированного удара средствами поражения большой дальности воздушного и морского базирования и беспилотниками по объектам топливной и энергетической инфраструктуры Украины, которые обеспечивают работу военно-промышленного комплекса страны. В ведомстве пояснили, что это стало ответом на атаку со стороны ВСУ, которая произошла 11 декабря. Тогда был нанесен ракетный удар шестью оперативно-тактическими ракетами ATACMS производства США по военному аэродрому в районе российского города Таганрог.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна подверглась одному из самых масштабных ударов по энергетике со стороны России.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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