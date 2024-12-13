Минобороны заявило об уничтожении 13 беспилотников над регионами РФ
13 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) были уничтожены в ночь на 13 декабря дежурными российскими средствами противовоздушной обороны (ПВО) в небе над четырьмя российскими регионами. Об этом сообщило Минобороны РФ.
Пять беспилотников сбили над Курской областью, четыре – над Белгородской, три – над Ростовской и один – над Липецкой.
Глава Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что в результате атаки БПЛА на Серебрянское сельское поселение погиб боец самообороны.
С начала спецоперации ВСУ регулярно предпринимают попытки атаковать российские регионы. С 19 октября 2022 г. по указу президента РФ Владимира Путина в Крыму, Севастополе, Краснодарском крае, Воронежской, Белгородской, Курской, Брянской и Ростовской областях установлен средний уровень реагирования.