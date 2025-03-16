Песков: Путин измененил свой график для поездки в Курскую область

Песков: Путин измененил свой график для поездки в Курскую областьПоездка состоялась 12 марта
Президент России Владимир Путин принял решение отправиться в Курскую область, хотя у главы государства планировались другие рабочие мероприятия, сообщил журналисту Павлу Зарубину пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
12 марта Путин посетил Курскую область, где провел совещание на одном из пунктов управления группировкой Вооруженных сил РФ. Визит президента стал первым после вторжения в регион украинских военных в августе 2024 г. Зарубин спросил представителя Кремля, насколько непредсказуемыми и неожиданными являются такие поездки Путина, как в Курскую область.
«Где-то они не могут проходить без подготовки определенной и логистической, и технологической, но в то же время это достаточно оперативно принимаемое решение самим Верховным Главнокомандующим», – сказал Песков.
Он уточнил, что в тот день у президента было запланировано совещание по экономическим вопросам, но Путин «принял другое решение».
Начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов 12 марта доложил Путину, что российские войска вернули контроль над более 86% территории региона, ранее занятой украинскими военными. Позднее президент в ходе совещания с членами Совета безопасности заявил, что ознакомился с предложением президента США Дональда Трампа, в котором американский лидер попросил «пощадить» солдат вооруженных сил Украины, части которых заблокированы в Курской области. Российский президент сказал, что относится к призыву Трампа с пониманием, но призвал украинских солдат сложить оружие сдаться в плен, пообещав им «достойное обращение».