Песков: Путин измененил свой график для поездки в Курскую область

Начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов 12 марта доложил Путину, что российские войска вернули контроль над более 86% территории региона, ранее занятой украинскими военными. Позднее президент в ходе совещания с членами Совета безопасности заявил, что ознакомился с предложением президента США Дональда Трампа, в котором американский лидер попросил «пощадить» солдат вооруженных сил Украины, части которых заблокированы в Курской области. Российский президент сказал, что относится к призыву Трампа с пониманием, но призвал украинских солдат сложить оружие сдаться в плен, пообещав им «достойное обращение».