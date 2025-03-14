Путин ответил на призыв Трампа «пощадить» украинских военных в Курской области

Путин ответил на призыв Трампа «пощадить» украинских военных в Курской областиТакой исход будет возможен, если ВСУ сложат оружие и сдадутся в плен, заявил президент
В ходе совещания с членами Совета безопасности президент РФ Владимир Путин заявил, что ознакомился с предложением президента США Дональда Трампа, в котором американский лидер настоятельно попросил «пощадить» солдат вооруженных сил Украины (ВСУ), части которых заблокированы в Курской области, сообщается на сайте Кремля.
В связи с этим Путин напомнил, что украинские военные в Курской области совершили множество преступлений против гражданского населения. Он подчеркнул, что подобные действия ВСУ классифицируются Генеральной прокуратурой как терроризм.
Вместе с этим глава государства заявил, что относится к призыву Трампа с пониманием. Он подчеркнул, что в случае если украинские войска сложат оружие и сдадутся в плен добровольно, им будет обеспечена безопасность. Но для эффективной реализации такого сценария необходим соответствующий приказ военно-политического руководства Украины.
«Им [ВСУ] будут гарантированы жизнь и достойное обращение в соответствии с нормами международного права и законами РФ», – заявил Путин.
Помощник президента РФ Юрий Ушаков отметил, что Путин положительно отреагировал на обращение Трампа по военным ВСУ.
«Я хотел бы подчеркнуть, что президент России внимательно относится ко всем вопросам, которые поднимаются в ходе воссозданного диалога с нынешней американской администрацией», – пояснил Ушаков, его слова приводит пресс-служба Кремля.
По словам помощника президента, диалог с США сейчас налажен и регулярно осуществляется по целому ряду каналов.
14 марта Трамп написал в социальной сети Truth Social, что в данный момент тысячи украинских военнослужащих оказались в полном окружении российской армии и находятся в «очень плохом и уязвимом положении». В связи с этим президент США настоятельно попросил Путина «пощадить их жизни». «Это была бы ужасная резня, подобных которой не было со времен Второй мировой войны», – заключил он.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе брифинга 13 марта сообщил, что Путину доложили, что российские войска вошли в завершающую стадию операции по освобождению территории Курской области от ВСУ.
ВСУ 6 августа 2024 г. пересекли границу России вдоль Курской области и вторглись в регион, где с тех пор ведут бои с российскими войсками. В субъекте власти объявили режим контртеррористической операции (КТО) и чрезвычайную ситуацию (ЧС) федерального характера. В последние время Вооруженные силы России активизировали наступательные действия в регионе: по данным Минобороны РФ, за неделю удалось вернуть контроль над 29 населенными пунктами Курской области, включая Суджу.