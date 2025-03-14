Путин ответил на призыв Трампа «пощадить» украинских военных в Курской области

14 марта Трамп написал в социальной сети Truth Social, что в данный момент тысячи украинских военнослужащих оказались в полном окружении российской армии и находятся в «очень плохом и уязвимом положении». В связи с этим президент США настоятельно попросил Путина «пощадить их жизни». «Это была бы ужасная резня, подобных которой не было со времен Второй мировой войны», – заключил он.