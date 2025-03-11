WP: ВСУ лишились логистических маршрутов в Курской области

10 марта газета The New York Times (NYT) со ссылкой на украинских военных сообщала, что ВСУ сильнее всего ощущают нехватку разведданных США на Курском направлении. Высокопоставленный военный чиновник США рассказал NYT, что в связи с приостановкой обмена разведданными ВСУ не могут распознавать и атаковать российские войска в Курской области, а также наносить удары по важным целям.