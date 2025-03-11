WP: ВСУ лишились логистических маршрутов в Курской области
Российские военные контролируют маршруты снабжения вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области, сообщил The Washington Post (WP) украинский военный.
Собеседник издания отметил, что в связи с контролем России над маршрутами снабжения ВСУ находятся в сложной ситуации.
«Россияне сейчас давят со всех направлений – это тяжело», – рассказал WP командир подразделения беспилотников, действующего в Курской области.
10 марта газета The New York Times (NYT) со ссылкой на украинских военных сообщала, что ВСУ сильнее всего ощущают нехватку разведданных США на Курском направлении. Высокопоставленный военный чиновник США рассказал NYT, что в связи с приостановкой обмена разведданными ВСУ не могут распознавать и атаковать российские войска в Курской области, а также наносить удары по важным целям.
4 марта президент США Дональд Трамп отдал распоряжение о приостановке военной помощи Украине. Сообщалось, что такое решение американского лидера является прямым ответом на поведение президента Украины Владимира Зеленского во время визита в Вашингтон. Позже США перестали предоставлять Украине разведданные, а также запретили Великобритании делиться ими.