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NYT: ВСУ больше всего ощущают нехватку разведданных в Курской области

Ведомости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) сильнее всего ощущают нехватку разведданных США на курском направлении, сообщает New York Times (NYT) со ссылкой на украинских военных.

Высокопоставленный военный чиновник США рассказал NYT, что в связи с приостановкой обмена разведданными ВСУ не могут распознавать и атаковать российские войска в Курской области, а также наносить удары по важным целям.

Украина считает, что контроль над Курской областью может иметь решающее значение для использования в качестве рычага давления на Россию в ходе переговоров по прекращению огня.

5 марта США перестали предоставлять Украине разведданные, а также запретили делиться ими Великобританию. Перед этим президент США Дональд Трамп приостановил поставки военной помощи на территорию Украины. Сообщалось, что такое решение американского лидера является прямым ответом на поведение президента Украины Владимира Зеленского во время визита в Вашингтон.

9 марта Трамп сообщил, что для возобновления помощи Киеву со стороны Вашингтона и обмена разведданными президент США хочет увидеть, что отношение Зеленского к мирным переговорам изменилось. 10 марта Трамп рассказал, что США «почти» возобновили обмен разведданными с Украиной.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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