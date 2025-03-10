NYT: ВСУ больше всего ощущают нехватку разведданных в Курской области
Вооруженные силы Украины (ВСУ) сильнее всего ощущают нехватку разведданных США на курском направлении, сообщает New York Times (NYT) со ссылкой на украинских военных.
Высокопоставленный военный чиновник США рассказал NYT, что в связи с приостановкой обмена разведданными ВСУ не могут распознавать и атаковать российские войска в Курской области, а также наносить удары по важным целям.
Украина считает, что контроль над Курской областью может иметь решающее значение для использования в качестве рычага давления на Россию в ходе переговоров по прекращению огня.
5 марта США перестали предоставлять Украине разведданные, а также запретили делиться ими Великобританию. Перед этим президент США Дональд Трамп приостановил поставки военной помощи на территорию Украины. Сообщалось, что такое решение американского лидера является прямым ответом на поведение президента Украины Владимира Зеленского во время визита в Вашингтон.