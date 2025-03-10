NYT: ВСУ больше всего ощущают нехватку разведданных в Курской области

5 марта США перестали предоставлять Украине разведданные, а также запретили делиться ими Великобританию. Перед этим президент США Дональд Трамп приостановил поставки военной помощи на территорию Украины. Сообщалось, что такое решение американского лидера является прямым ответом на поведение президента Украины Владимира Зеленского во время визита в Вашингтон.