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Трамп: США «почти» сняли запрет на обмен разведданными с Украиной

Ведомости

США «почти» возобновили обмен разведданными с Украиной, заявил президент Дональд Трамп, добавив, что ожидает хороших результатов от американо-украинских переговоров, которые состоятся в Саудовской Аравии. Об этом пишет Reuters.

«Мы почти это сделали», – ответил Трамп на вопрос о том, рассматривает ли он возможность отмены приостановки обмена разведданными.

Делегации США и Украины встретятся в Саудовской Аравии 11 марта, напомнило издание. Трамп выразил мнение, что на этой неделе США «добьются большого прогресса».

Встреча с американской делегацией была анонсирована президентом Украины Владимиром Зеленским 6 марта. Киев на переговорах представят глава офиса президента Андрей Ермак, его заместитель Павел Палиса, министр иностранных дел республики Андрей Сибига и министр обороны Рустем Умеров. 9 марта руководитель пресс-службы госдепартамента Тэмми Брюс сообщила, что госсекретарь США Марко Рубио посетит Саудовскую Аравию для переговоров с делегацией Украины.

10 марта The Economist со ссылкой на источники писала, что в случае провала переговоров в Саудовской Аравии Киев вряд ли получит еще один шанс и давление со стороны Вашингтона станет сильнее. По информации издания, украинская сторона опасается, что встреча в Саудовской Аравии может «оказаться пустой тратой времени, тактикой затягивания или попыткой Трампа добиться уступок, выгодных России». По данным источников Financial Times, Украина намерена предложить США частичное прекращение огня с Россией с расчетом, что Вашингтон возобновит поставку оружия и обмен разведданных.

По словам Трампа, для возобновления помощи Киеву со стороны Вашингтона и обмена разведданными одного подписания соглашения о редкоземельных металлах будет недостаточно. Президент США хочет увидеть, что отношение Зеленского к мирным переговорам изменилось, писал NBC со ссылкой на источники 9 марта.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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