Трамп: США «почти» сняли запрет на обмен разведданными с Украиной

10 марта The Economist со ссылкой на источники писала, что в случае провала переговоров в Саудовской Аравии Киев вряд ли получит еще один шанс и давление со стороны Вашингтона станет сильнее. По информации издания, украинская сторона опасается, что встреча в Саудовской Аравии может «оказаться пустой тратой времени, тактикой затягивания или попыткой Трампа добиться уступок, выгодных России». По данным источников Financial Times, Украина намерена предложить США частичное прекращение огня с Россией с расчетом, что Вашингтон возобновит поставку оружия и обмен разведданных.