Трамп: США «почти» сняли запрет на обмен разведданными с Украиной
США «почти» возобновили обмен разведданными с Украиной, заявил президент Дональд Трамп, добавив, что ожидает хороших результатов от американо-украинских переговоров, которые состоятся в Саудовской Аравии. Об этом пишет Reuters.
«Мы почти это сделали», – ответил Трамп на вопрос о том, рассматривает ли он возможность отмены приостановки обмена разведданными.
Делегации США и Украины встретятся в Саудовской Аравии 11 марта, напомнило издание. Трамп выразил мнение, что на этой неделе США «добьются большого прогресса».
Встреча с американской делегацией была анонсирована президентом Украины Владимиром Зеленским 6 марта. Киев на переговорах представят глава офиса президента Андрей Ермак, его заместитель Павел Палиса, министр иностранных дел республики Андрей Сибига и министр обороны Рустем Умеров. 9 марта руководитель пресс-службы госдепартамента Тэмми Брюс сообщила, что госсекретарь США Марко Рубио посетит Саудовскую Аравию для переговоров с делегацией Украины.
10 марта The Economist со ссылкой на источники писала, что в случае провала переговоров в Саудовской Аравии Киев вряд ли получит еще один шанс и давление со стороны Вашингтона станет сильнее. По информации издания, украинская сторона опасается, что встреча в Саудовской Аравии может «оказаться пустой тратой времени, тактикой затягивания или попыткой Трампа добиться уступок, выгодных России». По данным источников Financial Times, Украина намерена предложить США частичное прекращение огня с Россией с расчетом, что Вашингтон возобновит поставку оружия и обмен разведданных.
По словам Трампа, для возобновления помощи Киеву со стороны Вашингтона и обмена разведданными одного подписания соглашения о редкоземельных металлах будет недостаточно. Президент США хочет увидеть, что отношение Зеленского к мирным переговорам изменилось, писал NBC со ссылкой на источники 9 марта.