Economist: при провале переговоров в Джидде Киев вряд ли получит еще один шанс

При этом другие источники считают, что провал переговоров может привести к еще большему давлению со стороны США. По словам украинского чиновника, если подход США сохранится, то он может оставить Украину в «серой зоне», что вынудит республику «использовать более жестокую военную тактику для выживания». При неудавшихся переговорах «американцы усилят давление и заставят нас делать то, что они и Россия решат», добавил собеседник издания.