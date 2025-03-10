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Economist: при провале переговоров в Джидде Киев вряд ли получит еще один шанс

Ведомости

Если американо-украинские переговоры в Джидде (Саудовская Аравия) провалятся, Киеву вряд ли будет предоставлен еще один шанс – давление со стороны Вашингтона усилится, пишет The Economist со ссылкой на источники.

Издание сообщает об опасениях украинской стороны, что встреча в Саудовской Аравии может оказаться пустой тратой времени, тактикой затягивания или попыткой Трампа добиться уступок, «выгодных России». Отмечается, что Киев разрабатывает свою стратегию совместно с Парижем и Лондоном. По информации The Economist, Украина, как минимум, хочет подписать соглашение о полезных ископаемых. Кроме того, 7 марта Зеленский предложил прекратить огонь в воздухе и на море. Согласно надеждам западных чиновников, этих события создадут впечатление, что Украина готова сотрудничать с Трампом.

По словам высокопоставленного украинского чиновника в сфере безопасности, он не наблюдал доказательств того, что США рассматривают возможность полного ухода с Украины, «не говоря уже о Европе». Собеседник издания выразил надежду, что «как только у нас будет перемирие, мы снова встанем на более рациональный путь».

При этом другие источники считают, что провал переговоров может привести к еще большему давлению со стороны США. По словам украинского чиновника, если подход США сохранится, то он может оставить Украину в «серой зоне», что вынудит республику «использовать более жестокую военную тактику для выживания». При неудавшихся переговорах «американцы усилят давление и заставят нас делать то, что они и Россия решат», добавил собеседник издания.

6 марта президент Украины Владимир Зеленский сообщил о предстоящей встрече с делегацией США в Саудовской Аравии. В состав украинской делегации войдут глава офиса президента Андрей Ермак, его заместитель Павел Палиса, министр иностранных дел республики Андрей Сибига и министр обороны Рустем Умеров. Зеленский в переговорах участвовать не будет. 9 марта руководитель пресс-службы госдепартамента Тэмми Брюс сообщила, что госсекретарь США Марко Рубио посетит Саудовскую Аравию для переговоров с делегацией Украины.

Президент США Дональд Трамп говорил своим помощникам, что для возобновления помощи Украине со стороны Вашингтона и обмена разведданными будет недостаточно одного подписания соглашения о редкоземельных металлах, псал NBC со ссылкой на источники. Трамп рассчитывает увидеть «изменение отношения президента Украины Владимира Зеленского к мирным переговорам», в том числе готовность республики пойти на территориальные уступки России.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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