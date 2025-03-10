Economist: при провале переговоров в Джидде Киев вряд ли получит еще один шанс
Если американо-украинские переговоры в Джидде (Саудовская Аравия) провалятся, Киеву вряд ли будет предоставлен еще один шанс – давление со стороны Вашингтона усилится, пишет The Economist со ссылкой на источники.
Издание сообщает об опасениях украинской стороны, что встреча в Саудовской Аравии может оказаться пустой тратой времени, тактикой затягивания или попыткой Трампа добиться уступок, «выгодных России». Отмечается, что Киев разрабатывает свою стратегию совместно с Парижем и Лондоном. По информации The Economist, Украина, как минимум, хочет подписать соглашение о полезных ископаемых. Кроме того, 7 марта Зеленский предложил прекратить огонь в воздухе и на море. Согласно надеждам западных чиновников, этих события создадут впечатление, что Украина готова сотрудничать с Трампом.
По словам высокопоставленного украинского чиновника в сфере безопасности, он не наблюдал доказательств того, что США рассматривают возможность полного ухода с Украины, «не говоря уже о Европе». Собеседник издания выразил надежду, что «как только у нас будет перемирие, мы снова встанем на более рациональный путь».
При этом другие источники считают, что провал переговоров может привести к еще большему давлению со стороны США. По словам украинского чиновника, если подход США сохранится, то он может оставить Украину в «серой зоне», что вынудит республику «использовать более жестокую военную тактику для выживания». При неудавшихся переговорах «американцы усилят давление и заставят нас делать то, что они и Россия решат», добавил собеседник издания.
6 марта президент Украины Владимир Зеленский сообщил о предстоящей встрече с делегацией США в Саудовской Аравии. В состав украинской делегации войдут глава офиса президента Андрей Ермак, его заместитель Павел Палиса, министр иностранных дел республики Андрей Сибига и министр обороны Рустем Умеров. Зеленский в переговорах участвовать не будет. 9 марта руководитель пресс-службы госдепартамента Тэмми Брюс сообщила, что госсекретарь США Марко Рубио посетит Саудовскую Аравию для переговоров с делегацией Украины.
Президент США Дональд Трамп говорил своим помощникам, что для возобновления помощи Украине со стороны Вашингтона и обмена разведданными будет недостаточно одного подписания соглашения о редкоземельных металлах, псал NBC со ссылкой на источники. Трамп рассчитывает увидеть «изменение отношения президента Украины Владимира Зеленского к мирным переговорам», в том числе готовность республики пойти на территориальные уступки России.