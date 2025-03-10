Газета
Телеграм
Подкаст
/ Политика

Киев хочет предложить Вашингтону частичное прекращение огня

Ведомости

Украина планирует предложить США частичное прекращение огня с Россией, рассчитывая, что Вашингтон возобновит поставку оружия и обмен разведданных. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на источники.

Официальные лица, которым известно о подготовке к предстоящим переговорам в Саудовской Аравии, сообщили изданию, что Киев намерен предложить частичное прекращение огня с Россией относительно ударов беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) и ракетами большой дальности, а также боевых действий в Черном море. Украина надеется, что «прогресс в переговорах приведет к тому, что Вашингтон отменит свое решение о приостановке обмена разведданными и поставок оружия», говорится в материале.

Украинский депутат Федор Вениславский заявлял, что «целью любых переговоров между украинскими и американскими властями в Саудовской Аравии будет, в частности, согласование возобновления помощи».

6 марта президент Украины Владимир Зеленский анонсировал встречу с американской делегацией, она пройдет в Саудовской Аравии. Киев будут представлять глава офиса президента Андрей Ермак и его заместитель Павел Палиса, глава МИД страны Андрей Сибига и министр обороны Рустем Умеров. Сам Зеленский не будет участвовать в переговорах. 9 марта руководитель пресс-службы госдепартамента Тэмми Брюс сообщила, что госсекретарь США Марко Рубио посетит Саудовскую Аравию, где проведет переговоры о прекращении российско-украинского конфликта с украинскими коллегами.

9 марта президент США Дональд Трамп также сообщил своим помощникам, что для возобновления помощи Украине со стороны Вашингтона и обмена разведданными будет недостаточно одного подписания соглашения о редкоземельных металлах, писал NBC со ссылкой на источники. Отмечалось, что американский лидер хочет не только подписать соглашение с Киевом, но и увидеть «изменение отношения президента Украины Владимира Зеленского к мирным переговорам», в том числе готовность республики пойти на территориальные уступки России.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных