Киев хочет предложить Вашингтону частичное прекращение огня

9 марта президент США Дональд Трамп также сообщил своим помощникам, что для возобновления помощи Украине со стороны Вашингтона и обмена разведданными будет недостаточно одного подписания соглашения о редкоземельных металлах, писал NBC со ссылкой на источники. Отмечалось, что американский лидер хочет не только подписать соглашение с Киевом, но и увидеть «изменение отношения президента Украины Владимира Зеленского к мирным переговорам», в том числе готовность республики пойти на территориальные уступки России.