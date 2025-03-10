Киев хочет предложить Вашингтону частичное прекращение огня
Украина планирует предложить США частичное прекращение огня с Россией, рассчитывая, что Вашингтон возобновит поставку оружия и обмен разведданных. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на источники.
Официальные лица, которым известно о подготовке к предстоящим переговорам в Саудовской Аравии, сообщили изданию, что Киев намерен предложить частичное прекращение огня с Россией относительно ударов беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) и ракетами большой дальности, а также боевых действий в Черном море. Украина надеется, что «прогресс в переговорах приведет к тому, что Вашингтон отменит свое решение о приостановке обмена разведданными и поставок оружия», говорится в материале.
Украинский депутат Федор Вениславский заявлял, что «целью любых переговоров между украинскими и американскими властями в Саудовской Аравии будет, в частности, согласование возобновления помощи».
6 марта президент Украины Владимир Зеленский анонсировал встречу с американской делегацией, она пройдет в Саудовской Аравии. Киев будут представлять глава офиса президента Андрей Ермак и его заместитель Павел Палиса, глава МИД страны Андрей Сибига и министр обороны Рустем Умеров. Сам Зеленский не будет участвовать в переговорах. 9 марта руководитель пресс-службы госдепартамента Тэмми Брюс сообщила, что госсекретарь США Марко Рубио посетит Саудовскую Аравию, где проведет переговоры о прекращении российско-украинского конфликта с украинскими коллегами.
9 марта президент США Дональд Трамп также сообщил своим помощникам, что для возобновления помощи Украине со стороны Вашингтона и обмена разведданными будет недостаточно одного подписания соглашения о редкоземельных металлах, писал NBC со ссылкой на источники. Отмечалось, что американский лидер хочет не только подписать соглашение с Киевом, но и увидеть «изменение отношения президента Украины Владимира Зеленского к мирным переговорам», в том числе готовность республики пойти на территориальные уступки России.