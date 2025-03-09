Госдеп подтвердил поездку Рубио в Джидду для переговоров с делегацией Украины
Госсекретарь США Марко Рубио на следующей неделе посетит Саудовскую Аравию, где проведет переговоры с украинскими коллегами на тему прекращения российско-украинского конфликта. Об этом сообщила в своем заявлении руководитель пресс-службы госдепартамента Тэмми Брюс.
«Госсекретарь Марко Рубио отправится в Джидду 10-12 марта для переговоров с украинскими коллегами с целью продвижения цели президента по прекращению российско-украинской войны», – говорится в заявлении.
В ходе поездки в Саудовскую Аравию Рубио также встретится с наследным принцем Мухаммедом бин Салманом Аль Саудом. Стороны планируют обсудить пути продвижения общих интересов в регионе и укрепления отношений между Вашингтоном и Эр-Риядом, сообщила Брюс.
Затем госсекретарь США отправится в Канаду, где пробудет до 14 марта. Там он намерен встретиться с министрами иностранных дел стран G7, чтобы «продвинуть внешнеполитическую повестку» президента Дональда Трампа «Америка прежде всего», отмечается в заявлении.
Президент Украины Владимир Зеленский 6 марта сообщил, что встреча с американской делегацией пройдет на следующей неделе. Позднее он назвал состав украинской делегации на переговорах с США в Саудовской Аравии. Киев будут представлять глава офиса президента Андрей Ермак и его заместитель Павел Палиса, глава МИДа страны Андрей Сибига и министр обороны Рустем Умеров. Сам Зеленский не будет участвовать в переговорах. При этом 10 марта ожидается его встреча с наследным принцем.
Журналистка Fox News Джеки Хайнрих говорила, что американцев на встрече, помимо Рубио, представят спецпосланник США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф и советник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц.