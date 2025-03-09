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Госдеп подтвердил поездку Рубио в Джидду для переговоров с делегацией Украины

Ведомости

Госсекретарь США Марко Рубио на следующей неделе посетит Саудовскую Аравию, где проведет переговоры с украинскими коллегами на тему прекращения российско-украинского конфликта. Об этом сообщила в своем заявлении руководитель пресс-службы госдепартамента Тэмми Брюс.

«Госсекретарь Марко Рубио отправится в Джидду 10-12 марта для переговоров с украинскими коллегами с целью продвижения цели президента по прекращению российско-украинской войны», – говорится в заявлении.

В ходе поездки в Саудовскую Аравию Рубио также встретится с наследным принцем Мухаммедом бин Салманом Аль Саудом. Стороны планируют обсудить пути продвижения общих интересов в регионе и укрепления отношений между Вашингтоном и Эр-Риядом, сообщила Брюс.

Затем госсекретарь США отправится в Канаду, где пробудет до 14 марта. Там он намерен встретиться с министрами иностранных дел стран G7, чтобы «продвинуть внешнеполитическую повестку» президента Дональда Трампа «Америка прежде всего», отмечается в заявлении.

Президент Украины Владимир Зеленский 6 марта сообщил, что встреча с американской делегацией пройдет на следующей неделе. Позднее он назвал состав украинской делегации на переговорах с США в Саудовской Аравии. Киев будут представлять глава офиса президента Андрей Ермак и его заместитель Павел Палиса, глава МИДа страны Андрей Сибига и министр обороны Рустем Умеров. Сам Зеленский не будет участвовать в переговорах. При этом 10 марта ожидается его встреча с наследным принцем.

Журналистка Fox News Джеки Хайнрих говорила, что американцев на встрече, помимо Рубио, представят спецпосланник США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф и советник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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