Госдеп подтвердил поездку Рубио в Джидду для переговоров с делегацией Украины

Президент Украины Владимир Зеленский 6 марта сообщил, что встреча с американской делегацией пройдет на следующей неделе. Позднее он назвал состав украинской делегации на переговорах с США в Саудовской Аравии. Киев будут представлять глава офиса президента Андрей Ермак и его заместитель Павел Палиса, глава МИДа страны Андрей Сибига и министр обороны Рустем Умеров. Сам Зеленский не будет участвовать в переговорах. При этом 10 марта ожидается его встреча с наследным принцем.