Трамп заявил о трудностях при ведении переговоров с Украиной

Трамп заявил о трудностях при ведении переговоров с УкраинойОн считает, что у Киева не осталось козырей
Президент США Дональд Трамп заявил, что вести дела с Украиной сложно, поскольку у нее не осталось козырей, которые она могла бы использовать в рамках переговоров по мирному урегулированию. По словам главы Белого дома, в настоящее время все козыри находятся в руках России.
«Честно говоря, мне становится все сложнее вести дела с Украиной, и у них нет рычагов давления. У них просто нет козырей», – сказал Трамп журналистам. «Когда речь идет о достижении окончательного урегулирования, мне кажется, что договориться с Россией может быть даже проще. Это удивительно, потому что все козыри на их стороне и сейчас они сильно бомбят Украину», – добавил он.
Трамп полагает, что президент России Владимир Путин хочет завершить конфликт. «Я верю ему», – сказал он, добавив, что «дела с Россией идут очень хорошо».
Усилия по разрешению конфликта
Трамп подтвердил, что в начале следующей недели намечена встреча в Саудовской Аравии с представителями Украины.
Советник Белого дома по национальной безопасности Майк Уолтц, который присутствовал во время общения Трампа с журналистами в Овальном кабинете, сообщил, что госсекретарь Марко Рубио и он встретятся с украинскими официальными лицами, чтобы возобновить переговоры по соглашению о полезных ископаемых и поработать над прекращением огня.
«Мы будем вести «челночную дипломатию» и продолжим использовать наше лидерство и доступные нам рычаги, чтобы посадить обе стороны за стол переговоров. Это будет непросто», – отметил он.
Уолтц также объявил, что генеральный секретарь НАТО Марк Рютте посетит США на следующей неделе.
У Трампа спросили, почему ни одна европейская страна не предлагает заключить мирное соглашение и почему за мирный процесс выступает только он.
«Это очень хороший вопрос. Иногда на такие вопросы трудно ответить. Они оказались в необычном положении, они не знают, как закончить войну. А я думаю, что знаю, как это сделать... У меня всегда были хорошие отношения с Путиным, и знаете, он хочет закончить войну», – пояснил Трамп.
6 марта спецпосланник США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф сообщил журналистам, что на переговорах США и Украины в Саудовской Аравии пройдет обсуждение основ сделки по урегулированию конфликта и шестимесячному перемирию с Россией.
О военной помощи Украине
Когда Трампа спросили, считает ли он, что Путин пользуется приостановкой оказания военной помощи Украине, президент США ответил: «Нет, на самом деле, я думаю, он делает то, что сделал бы любой другой».
«Думаю, он хочет остановить конфликт и урегулировать ситуацию. И, похоже, сейчас он наносит Украине более сильные удары, чем раньше. И, вероятно, любой на его месте делал бы то же самое. Он хочет это закончить. И, думаю, Украина тоже хочет, чтобы это закончилось», – сказал он.
На вопрос о возможном возобновлении военной помощи Украине Трамп сказал: «Я не знаю, хотят ли они [Украина] заключить соглашение».
«Если они не хотят договариваться, мы уходим, потому что мы хотим, чтобы они договорились. И моя цель – остановить этот конфликт, это важнее всего. Деньги – это уже второстепенный вопрос. Мы вложили в это $350 млрд , а Европа – $100 млрд . Они должны вкладывать столько же или даже больше, чем мы», – сказал Трамп.
Он также предупредил о последствиях продолжения украинского конфликта. «Я наблюдал за тем, что происходило в Европе за последнюю неделю. Если мы не урегулируем этот конфликт, он может перерасти в третью мировую войну. Это действительно может привести к мировой войне. Нам нужно остановить это», – подчеркнул Трамп.
США заявили о приостановке военной помощи Украине 4 марта. Пояснялось, что это сделано после провальной встречи в Белом доме с участием президента Украины Владимира Зеленского. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков после этого выразил мнение, что это решение станет наилучшим вкладом в дело мира.
5 марта появилась информация о том, что США прекратили делиться с Украиной разведывательными данными. Источники Financial Times поясняли, что это может негативно сказаться на способности украинских военных эффективно атаковать российские силы.