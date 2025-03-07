Трамп заявил о трудностях при ведении переговоров с Украиной

«Честно говоря, мне становится все сложнее вести дела с Украиной, и у них нет рычагов давления. У них просто нет козырей», – сказал Трамп журналистам. «Когда речь идет о достижении окончательного урегулирования, мне кажется, что договориться с Россией может быть даже проще. Это удивительно, потому что все козыри на их стороне и сейчас они сильно бомбят Украину», – добавил он.