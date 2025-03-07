Песков: Россия и США в контакте по подготовке к переговорам по Украине
Москва и Вашингтон находятся в контакте по вопросу урегулирования российско-украинского конфликта, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Мы имеем определенные контакты с американцами. Продолжаем. Как только появится какая-то новая информация, мы ее сразу опубликуем», – сказал он. Песков сообщил, что пока неизвестно, кто будет переговорщиком от России.
6 марта спецпосланник президента США Стив Уиткофф сообщил, что Вашингтон обсудил состав своей делегации на предстоящих переговорах об урегулировании конфликта на Украине и проинформировали на этот счет Москву и Киев. Официальный представитель МИДа Мария Захарова говорила, что Россия назначит своего представителя на переговорах по Украине после того, как представителя назначат США.
5 марта в ходе обращения к конгрессу президент США Дональд Трамп сообщил, что накануне получил письмо от президента Украины Владимира Зеленского, в котором последний выразил желание к началу мирных переговоров. Это произошло после того, как 4 марта Трамп распорядился приостановить поставки военной помощи Украине после перепалки в Белом доме 28 февраля.