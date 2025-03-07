Песков: Россия и США в контакте по подготовке к переговорам по Украине

6 марта спецпосланник президента США Стив Уиткофф сообщил, что Вашингтон обсудил состав своей делегации на предстоящих переговорах об урегулировании конфликта на Украине и проинформировали на этот счет Москву и Киев. Официальный представитель МИДа Мария Захарова говорила, что Россия назначит своего представителя на переговорах по Украине после того, как представителя назначат США.