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Уиткофф: США уведомили РФ о назначении представителя для переговоров по Украине

Ведомости

Вашингтон уведомил Москву о том, кто будет вести переговоры об урегулировании украинского конфликта с американской стороны, позже также об этом будет проинформирован Киев, сообщил журналистам специальный посланник президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф, его слова передавал телеканал Magno News.

Уиткофф сообщил, что президент США Дональд Трамп дал понять президенту Украины Владимиру Зеленскому, что имеется возможность возобновления переговоров между странами.

Говоря о том, может ли США возобновить поставки военной помощи Украине, Уиткофф заявил, что в американской администрации исходят из того, что в отношениях с Украиной «все возобновится».

6 марта официальный представитель МИДа Мария Захарова в ходе брифинга заявила, что Россия ожидает назначения представителя США для переговоров по украинскому конфликту, чтобы назначить собственного.

4 марта Трамп отдал распоряжение приостановить поставки военной помощи Украине. Такое решение американского лидера сто прямым ответом на поведение Зеленского во время визита в Вашингтон. Между Трампом, Зеленским и вице-президентом США Джей Ди Вэнсом произошла перепалка, в результате которой президент Украины досрочно покинул Белый дом, а соглашение о редкоземельных металлах так и не было подписано.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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