Уиткофф: США уведомили РФ о назначении представителя для переговоров по Украине
Вашингтон уведомил Москву о том, кто будет вести переговоры об урегулировании украинского конфликта с американской стороны, позже также об этом будет проинформирован Киев, сообщил журналистам специальный посланник президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф, его слова передавал телеканал Magno News.
Уиткофф сообщил, что президент США Дональд Трамп дал понять президенту Украины Владимиру Зеленскому, что имеется возможность возобновления переговоров между странами.
Говоря о том, может ли США возобновить поставки военной помощи Украине, Уиткофф заявил, что в американской администрации исходят из того, что в отношениях с Украиной «все возобновится».
6 марта официальный представитель МИДа Мария Захарова в ходе брифинга заявила, что Россия ожидает назначения представителя США для переговоров по украинскому конфликту, чтобы назначить собственного.
4 марта Трамп отдал распоряжение приостановить поставки военной помощи Украине. Такое решение американского лидера сто прямым ответом на поведение Зеленского во время визита в Вашингтон. Между Трампом, Зеленским и вице-президентом США Джей Ди Вэнсом произошла перепалка, в результате которой президент Украины досрочно покинул Белый дом, а соглашение о редкоземельных металлах так и не было подписано.