Уиткофф: США уведомили РФ о назначении представителя для переговоров по Украине

4 марта Трамп отдал распоряжение приостановить поставки военной помощи Украине. Такое решение американского лидера сто прямым ответом на поведение Зеленского во время визита в Вашингтон. Между Трампом, Зеленским и вице-президентом США Джей Ди Вэнсом произошла перепалка, в результате которой президент Украины досрочно покинул Белый дом, а соглашение о редкоземельных металлах так и не было подписано.