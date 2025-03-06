Захарова: МИД ожидает назначения представителя США для переговоров по Украине

5 марта в ходе обращения к конгрессу президент США Дональд Трамп сообщил, что накануне получил письмо от президента Украины Владимира Зеленского, в котором последний выразил желание к началу мирных переговоров. В своем письме украинский лидер выразил благодарность США за поддержку, а также написал, что Украина готова подписать соглашение по полезным ископаемым в «любое удобное» для Трампа время.