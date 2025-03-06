Захарова: МИД ожидает назначения представителя США для переговоров по Украине
Россия ожидает назначения представителя США для переговоров по украинскому конфликту, чтобы назначить собственного, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова в ходе брифинга.
Захарова рассказала, что вопрос мирного урегулирования ситуации на Украине комплексный и требует обсуждения деталей на экспертном уровне. Официальный представитель МИД отметила, что только после назначения представителя по запуску переговорного процесса и формирования им команды переговорщиков от США, российская сторона сможет подобрать визави.
5 марта в ходе обращения к конгрессу президент США Дональд Трамп сообщил, что накануне получил письмо от президента Украины Владимира Зеленского, в котором последний выразил желание к началу мирных переговоров. В своем письме украинский лидер выразил благодарность США за поддержку, а также написал, что Украина готова подписать соглашение по полезным ископаемым в «любое удобное» для Трампа время.