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Захарова: МИД ожидает назначения представителя США для переговоров по Украине

Ведомости

Россия ожидает назначения представителя США для переговоров по украинскому конфликту, чтобы назначить собственного, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова в ходе брифинга.

Захарова рассказала, что вопрос мирного урегулирования ситуации на Украине комплексный и требует обсуждения деталей на экспертном уровне. Официальный представитель МИД отметила, что только после назначения представителя по запуску переговорного процесса и формирования им команды переговорщиков от США, российская сторона сможет подобрать визави.

5 марта в ходе обращения к конгрессу президент США Дональд Трамп сообщил, что накануне получил письмо от президента Украины Владимира Зеленского, в котором последний выразил желание к началу мирных переговоров. В своем письме украинский лидер выразил благодарность США за поддержку, а также написал, что Украина готова подписать соглашение по полезным ископаемым в «любое удобное» для Трампа время.

В интервью американскому блогеру Марио Науфалу президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил провести мирные переговоры по Украине в Минске. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе брифинга 5 марта сообщил, что эта возможность пока никак не обсуждалась.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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