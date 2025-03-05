Песков: возможность переговоров в Минске пока не обсуждалась

В интервью американскому блогеру Марио Науфалу президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил провести мирные переговоры по Украине в Минске. По его словам, от белорусской границы до Киева всего несколько сотен км, а долететь можно вообще за полчаса. Белорусский президент пояснил, что удивлен тем, как вел политику прошлый американский лидер Джо Байден. За все время он ни разу не поговорил с Путиным. По словам Лукашенко, для политики это нонсенс.