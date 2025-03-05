Песков: возможность переговоров в Минске пока не обсуждалась
Возможность провести встречу президента РФ Владимира Путина, главы США Дональда Трампа и лидера Украины Владимира Зеленского в Минске пока никак не обсуждалась, сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
«Он [такой вариант] не поднимался и никак не обсуждался. Но, конечно, для нас Минск -это лучшее место. Это [Белоруссия] наш главный союзник. Поэтому для нас это лучшее место для переговоров», – заявил представитель Кремля.
В интервью американскому блогеру Марио Науфалу президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил провести мирные переговоры по Украине в Минске. По его словам, от белорусской границы до Киева всего несколько сотен км, а долететь можно вообще за полчаса. Белорусский президент пояснил, что удивлен тем, как вел политику прошлый американский лидер Джо Байден. За все время он ни разу не поговорил с Путиным. По словам Лукашенко, для политики это нонсенс.
4 марта Трамп сообщил, что получил письмо от президента Украины, в котором тот выразил желание к мирным переговорам. В послании также пояснялось, что Украина готова подписать соглашение по полезным ископаемым в «любое удобное» для американского лидера время.