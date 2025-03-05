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Лукашенко предложил провести переговоры России, США и Украины в Белоруссии

Ведомости

Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил провести мирные переговоры по Украине в Минске. Об этом он заявил в интервью американскому блогеру Марио Науфалу, опубликованному на YouTube-канале агентства «БелТА».

Лукашенко считает, что украинский кризис необходимо урегулировать переговорами, в которых будут участвовать США, Россия и Украина. Минск готов этому способствовать, приглашая к себе президента США Дональда Трампа, президента России Владимира Путина и лидера Украины Владимира Зеленского. По его словам, от белорусской границы до Киева всего несколько сотен км, а долететь можно вообще за полчаса.

«Приезжайте. Вот здесь сядем, спокойно, без шума, без криков договоримся. Поэтому передайте Трампу: я его жду здесь вместе с Путиным и Зеленским. Сядем и спокойно договоримся. Если вы хотите договориться», – сказал Лукашенко.

Белорусский президент пояснил, что удивлен тем, как вел политику прошлый американский лидер Джо Байден. За все время он ни разу не поговорил с Путиным. По словам Лукашенко, для политики это нонсенс.

Лидер Белоруссии считает, что Трамп более самостоятельный президент, нежели его предшественник, который сам не принимал решения – за него все делала его команда.

4 марта Трамп сообщил, что получил письмо от президента Украины, в котором тот выразил желание к мирным переговорам. В послании также пояснялось, что Украина готова подписать соглашение по полезным ископаемым в «любое удобное» для американского лидера время.

28 февраля в Вашингтоне состоялась встреча Трампа и Зеленского, которая закончилась перепалкой. Зеленский досрочно покинул Белый дом. Высказывание президента Украины о невозможности быстрого перемирия Трамп назвал худшим из его заявлений.

Американская военная помощь Украине 4 марта была остановлена. В Белом доме поясняли, что это решение стало прямым ответом на поведение Зеленского в ходе визита в Вашингтон.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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