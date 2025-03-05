Лукашенко предложил провести переговоры России, США и Украины в Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил провести мирные переговоры по Украине в Минске. Об этом он заявил в интервью американскому блогеру Марио Науфалу, опубликованному на YouTube-канале агентства «БелТА».
Лукашенко считает, что украинский кризис необходимо урегулировать переговорами, в которых будут участвовать США, Россия и Украина. Минск готов этому способствовать, приглашая к себе президента США Дональда Трампа, президента России Владимира Путина и лидера Украины Владимира Зеленского. По его словам, от белорусской границы до Киева всего несколько сотен км, а долететь можно вообще за полчаса.
«Приезжайте. Вот здесь сядем, спокойно, без шума, без криков договоримся. Поэтому передайте Трампу: я его жду здесь вместе с Путиным и Зеленским. Сядем и спокойно договоримся. Если вы хотите договориться», – сказал Лукашенко.
Белорусский президент пояснил, что удивлен тем, как вел политику прошлый американский лидер Джо Байден. За все время он ни разу не поговорил с Путиным. По словам Лукашенко, для политики это нонсенс.
Лидер Белоруссии считает, что Трамп более самостоятельный президент, нежели его предшественник, который сам не принимал решения – за него все делала его команда.
4 марта Трамп сообщил, что получил письмо от президента Украины, в котором тот выразил желание к мирным переговорам. В послании также пояснялось, что Украина готова подписать соглашение по полезным ископаемым в «любое удобное» для американского лидера время.
28 февраля в Вашингтоне состоялась встреча Трампа и Зеленского, которая закончилась перепалкой. Зеленский досрочно покинул Белый дом. Высказывание президента Украины о невозможности быстрого перемирия Трамп назвал худшим из его заявлений.
Американская военная помощь Украине 4 марта была остановлена. В Белом доме поясняли, что это решение стало прямым ответом на поведение Зеленского в ходе визита в Вашингтон.