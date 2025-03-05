Лукашенко предложил провести переговоры России, США и Украины в Белоруссии

Лукашенко считает, что украинский кризис необходимо урегулировать переговорами, в которых будут участвовать США, Россия и Украина. Минск готов этому способствовать, приглашая к себе президента США Дональда Трампа, президента России Владимира Путина и лидера Украины Владимира Зеленского. По его словам, от белорусской границы до Киева всего несколько сотен км, а долететь можно вообще за полчаса.