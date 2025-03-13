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Путину доложили о начале завершающего этапа освобождения Курской области

Ведомости

Президенту РФ Владимиру Путину доложили, что российские войска вошли в завершающую стадию операции по освобождению территории Курской области от вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«В ходе своего посещения одного из командных пунктов в Курской области Путин выслушал доклады командующего группы "Север", заместителя командующего группировки "Север", которые доложили верховному главнокомандующему о ходе операции, а также о вхождении операции в завершающую стадию по освобождению территории Курской области от вклинившихся туда боевиков», – сказал представитель Кремля (цитата по ТАСС).

12 марта Путин  впервые после вторжения в регион украинских военных посетил Курскую область, где провел совещание на одном из пунктов управления курской группировкой Вооруженных сил (ВС) РФ. Начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил президенту, что российские подразделения вернули контроль над более 86% территории региона, ранее занятой ВСУ., ее общая площадь превышает 1100 кв. км.

Путин заявил, что задача по разгрому подразделений ВСУ в Курской области и выходу на госграницу должна быть выполнена в самые краткие сроки.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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