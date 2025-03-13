Путину доложили о начале завершающего этапа освобождения Курской области
Президенту РФ Владимиру Путину доложили, что российские войска вошли в завершающую стадию операции по освобождению территории Курской области от вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«В ходе своего посещения одного из командных пунктов в Курской области Путин выслушал доклады командующего группы "Север", заместителя командующего группировки "Север", которые доложили верховному главнокомандующему о ходе операции, а также о вхождении операции в завершающую стадию по освобождению территории Курской области от вклинившихся туда боевиков», – сказал представитель Кремля (цитата по ТАСС).
12 марта Путин впервые после вторжения в регион украинских военных посетил Курскую область, где провел совещание на одном из пунктов управления курской группировкой Вооруженных сил (ВС) РФ. Начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил президенту, что российские подразделения вернули контроль над более 86% территории региона, ранее занятой ВСУ., ее общая площадь превышает 1100 кв. км.
Путин заявил, что задача по разгрому подразделений ВСУ в Курской области и выходу на госграницу должна быть выполнена в самые краткие сроки.