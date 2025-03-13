Путину доложили о начале завершающего этапа освобождения Курской области

«В ходе своего посещения одного из командных пунктов в Курской области Путин выслушал доклады командующего группы "Север", заместителя командующего группировки "Север", которые доложили верховному главнокомандующему о ходе операции, а также о вхождении операции в завершающую стадию по освобождению территории Курской области от вклинившихся туда боевиков», – сказал представитель Кремля (цитата по ТАСС).