Путин провел совещание на одном из пунктов управления курской группировкой ВС РФ

Путин провел совещание на одном из пунктов управления курской группировкой ВС РФПрезидент заслушал доклад военных о ходе боевых действий в регионе
Президент России Владимир Путин провел совещание на одном из пунктов управления курской группировкой Вооруженных сил РФ, сообщила пресс-служба Кремля.
На кадрах, обнародованных Кремлем, главу государства у входа в пункт управления встречает начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов.
Путин прибыл в Курскую область впервые после вторжения в регион украинских военных.
Вооруженные силы России продолжают операцию по разгрому украинской группировки, находящейся в Курской области, рассказал Герасимов в ходе доклада. По его словам, российским подразделениям удалось освободить более 86% территории региона, ранее занятой ВСУ. Общая площадь освобожденной территории составляет свыше 1100 кв. км. Украинские силы потеряли более 68 000 военных и свыше 7000 единиц техники. В плен было взято 430 человек.
На долю курского плацдарма ВСУ приходится порядка 19% потерь личного состава и 40% потерь техники противника, доложил Герасимов.
Группировка «Север» за последние пять дней освободила 24 населенных пункта. По словам Герасимова, украинские формирования, действовавшие на территории Курской области, изолированы, идет их планомерное уничтожение. На отдельных участках границы бойцы РФ вошли в Сумскую область Украины.
В ходе совещания с военным командованием Путин заявил, что задача по разгрому украинских подразделений в Курской области и выходу на государственную границу должна быть выполнена в кратчайшие сроки. Глава государства подчеркнул, что необходимо создать зону безопасности вдоль российско-украинской границы.
«Россия будет относиться к украинским военным, взятым в плен в Курской области, как к террористам, в соответствии с законодательством России», – заявил Путин, добавив, что иностранные наемники не подпадают под действие Женевской конвенции. При этом он отметил, что относиться к военным нужно гуманно, следуя нормам международного права.
Генштаб сообщил, что в ходе операции, в том числе при прорыве обороны в районе Суджи, участвовали более 600 российских военных, среди которых особенно отличились подразделения «Ветераны», «Ахмат», 11-я бригада и 30-й полк – они прошли через газовую трубу, чтобы вклиниться в тыл противника.
Утром 12 марта «РИА Новости» опубликовало кадры с беспилотника, на которых российские военные поднимают флаг РФ в центре Суджи, находившейся под контролем вооруженных сил Украины (ВСУ) с августа 2024 г. По сообщению бойцов группировки войск «Север», зачистка Суджи продолжается, украинские военные прячутся в подвалах.
Официально Минобороны РФ не сообщало о возвращении Суджи под контроль российских сил. Российские Telegram-каналы, освещающие ход спецоперации, сообщают о выходе войск Украины из города.
Также 12 марта стало известно, что вооруженные силы России освободили пять населенных пунктов в Курской области. К ним относятся Замостье, Казачья Локня, Мирный, 1-й Княжий, 2-й Княжий, следует из сообщения.
11 марта Герасимов прибыл в расположение группировки войск «Курск», где оценил ход выполнения боевых задач и наградил отличившихся военнослужащих.