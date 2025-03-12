Путин провел совещание на одном из пунктов управления курской группировкой ВС РФ

«Россия будет относиться к украинским военным, взятым в плен в Курской области, как к террористам, в соответствии с законодательством России», – заявил Путин, добавив, что иностранные наемники не подпадают под действие Женевской конвенции. При этом он отметил, что относиться к военным нужно гуманно, следуя нормам международного права.