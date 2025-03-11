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Начальник Генштаба Герасимов проверил группировку войск «Курск»

Ведомости

Начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов прибыл в расположение группировки войск «Курск», где оценил ход выполнения боевых задач и наградил отличившихся военнослужащих, сообщило Минобороны в своем Telegram-канале.

В ходе визита Герасимов заслушал доклады командующего группировкой генерал-полковника Валерия Солодчука, а также командиров соединений. Обсуждались текущая оперативная обстановка и дальнейшие действия. Начальник Генштаба положительно отметил достижения войск и дал новые указания.

В завершение поездки Герасимов вручил государственные и ведомственные награды военнослужащим, отметив их «доблесть и мужество» в боях за освобождение Курской земли. Также военное ведомство сообщило, что российские военные вернули под контроль 12 населенных пунктов в регионе.

Уточняется, что населенные пункты были освобождены в ходе наступательных действий подразделений группировки войск «Север». Под контроль РФ вернулись хутора Агроном, Дмитрюков, Зазулевка, Ивашковский, Колмаков, Кубаткин и Правда, села Бондаревка и Мартыновка, слобода Михайловка, поселок Южный и деревня Богдановка.

11 марта The Washington Post со ссылкой на украинского военного сообщила, что российские военные контролируют маршруты снабжения вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. Собеседник издания отметил, что ВСУ находятся в сложной ситуации.

10 марта газета The New York Times (NYT) со ссылкой на украинских военных писала, что ВСУ сильнее всего ощущают нехватку разведданных США на Курском направлении. Высокопоставленный военный чиновник США рассказал NYT, что в связи с приостановкой обмена разведданными ВСУ не могут распознавать и атаковать российские войска в Курской области, а также наносить удары по важным целям.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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