Российские военные вернули под контроль 12 населенных пунктов в Курской области
За прошедшие сутки Вооруженные силы (ВС) РФ освободили 12 населенных пунктов и более 100 кв. км в Курской области, сообщает Telegram-канал Минобороны РФ.
Уточняется, что населенные пункты были освобождены в ходе наступательных действий подразделений группировки войск «Север». Под контроль РФ вернулись хутора Агроном, Дмитрюков, Зазулевка, Ивашковский, Колмаков, Кубаткин и Правда, села Бондаревка и Мартыновка, слобода Михайловка, поселок Южный и деревня Богдановка.
10 марта на основе информации Минобороны ТАСС подсчитал, что с момента вторжения украинской армии в Курскую область 6 августа 2024 г. российские военные вернули контроль над 32 населенными пунктами в регионе.
Вооруженные силы Украины вторглись в Курскую область 6 августа 2024 г., с тех пор там ведутся боевые действия. В регионе действует режим контртеррористической операции и чрезвычайной ситуации федерального характера.