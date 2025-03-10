ВС России вернули контроль на 32 населенными пунктами в Курской области
С момента вторжения украинской армии в Курскую область 6 августа 2024 г. российские военные вернули контроль над 32 населенными пунктами в регионе, подсчитал ТАСС на основе информации Минобороны РФ.
8 и 9 марта военнослужащие подразделений российской группировки войск «Север» освободили Малую Локню, Черкасское Поречное, Косицу, Лебедевку, Викторовку, Николаевку и Старую Сорочину.
В феврале под контроль Вооруженных сил (ВС) РФ были возвращены Погребки, Орловка, Никольский, Новая Сорочина, Свердликово. В январе контроль был установлен над Александрией, Леонидово, Русским Поречным и Кругленьким, а также Николаево-Дарьиным.
В декабре прошлого года ВС РФ освободили Плехово, Дарьино и Новоивановку. Еще 12 населенных пунктов вернулись под контроль России в сентябре: Успеновка, Борки, Апанасовка, Бяхово, Вишневка, Викторовка, Внезапное, Гордеевка, Краснооктябрьское, Обуховка, Снагость и 10-й Октябрь.
9 марта зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев говорил, что российские военные практически полностью окружили украинские силы в Курской области. ТАСС писал со ссылкой на источник в российских силовых структурах, что возвращение Лебедевки под контроль российских военных вплотную приближает их к Судже.
Вооруженные силы (ВС) Украины вторглись в Курскую область 6 августа 2024 г., с тех пор там ведутся боевые действия. В регионе действует режим контртеррористической операции и чрезвычайной ситуации федерального характера.