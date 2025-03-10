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ВС России вернули контроль на 32 населенными пунктами в Курской области

Ведомости

С момента вторжения украинской армии в Курскую область 6 августа 2024 г. российские военные вернули контроль над 32 населенными пунктами в регионе, подсчитал ТАСС на основе информации Минобороны РФ.

8 и 9 марта военнослужащие подразделений российской группировки войск «Север» освободили Малую Локню, Черкасское Поречное,  Косицу, Лебедевку, Викторовку, Николаевку и Старую Сорочину.

В феврале под контроль Вооруженных сил (ВС) РФ были возвращены Погребки, Орловка, Никольский, Новая Сорочина, Свердликово. В январе контроль был установлен над Александрией, Леонидово, Русским Поречным и Кругленьким, а также Николаево-Дарьиным.

В декабре прошлого года ВС РФ освободили Плехово, Дарьино и Новоивановку. Еще 12 населенных пунктов вернулись под контроль России в сентябре: Успеновка, Борки, Апанасовка, Бяхово, Вишневка, Викторовка, Внезапное, Гордеевка, Краснооктябрьское, Обуховка, Снагость и 10-й Октябрь.

9 марта зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев говорил, что российские военные практически полностью окружили украинские силы в Курской области. ТАСС писал со ссылкой на источник в российских силовых структурах, что возвращение Лебедевки под контроль российских военных вплотную приближает их к Судже.

Вооруженные силы (ВС) Украины вторглись в Курскую область 6 августа 2024 г., с тех пор там ведутся боевые действия. В регионе действует режим контртеррористической операции и чрезвычайной ситуации федерального характера.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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