ВС России вернули контроль на 32 населенными пунктами в Курской области

9 марта зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев говорил, что российские военные практически полностью окружили украинские силы в Курской области. ТАСС писал со ссылкой на источник в российских силовых структурах, что возвращение Лебедевки под контроль российских военных вплотную приближает их к Судже.