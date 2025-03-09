Минобороны сообщило об освобождении сразу нескольких сел в Курской областиВС России взяли Малую Локню, Черкасское Поречное и Косицу
Вооруженные силы России в ходе продвижения в Курской области освободили от украинских войск сразу три населенных пункта: Малую Локню, Черкасское Поречное и Косицу, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
«В результате решительных действий подразделений группировки войск "Север" в Курской области освобождены населенные пункта – Малая Локня, Черкасское Поречное и Косица», – говорится в сообщении.
В оборонном ведомстве отметили, что наступление на позиции вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области продолжается.
9 марта российские бойцы установили контроль над селом Лебедевка в Курской области, а 8 марта – над населенными пунктами Викторовка, Николаевка и Старая Сорочина.
Кроме того, 9 марта зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявлял, что российские военные практически полностью окружили украинские силы в Курской области. ТАСС со ссылкой на источник в российских силовых структурах сообщал, что возвращение под контроль российских военных села Лебедевка в Курской области вплотную приближает их к Судже.
ВСУ вторглись в Курскую область 6 августа 2024 г., с тех пор там ведутся боевые действия. В регионе действует режим контртеррористической операции и чрезвычайной ситуации федерального характера.