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Минобороны сообщило об освобождении сразу нескольких сел в Курской области

ВС России взяли Малую Локню, Черкасское Поречное и Косицу
Инна Шульгина
Станислав Красильников / РИА Новости
Станислав Красильников / РИА Новости

Вооруженные силы России в ходе продвижения в Курской области освободили от украинских войск сразу три населенных пункта: Малую Локню, Черкасское Поречное и Косицу, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

«В результате решительных действий подразделений группировки войск "Север" в Курской области освобождены населенные пункта – Малая Локня, Черкасское Поречное и Косица», – говорится в сообщении.

В оборонном ведомстве отметили, что наступление на позиции вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области продолжается.

9 марта российские бойцы установили контроль над селом Лебедевка в Курской области, а 8 марта – над населенными пунктами Викторовка, Николаевка и Старая Сорочина.

Кроме того, 9 марта зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявлял, что российские военные практически полностью окружили украинские силы в Курской области. ТАСС со ссылкой на источник в российских силовых структурах сообщал, что возвращение под контроль российских военных села Лебедевка в Курской области вплотную приближает их к Судже.

ВСУ вторглись в Курскую область 6 августа 2024 г., с тех пор там ведутся боевые действия. В регионе действует режим контртеррористической операции и чрезвычайной ситуации федерального характера.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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