Минобороны сообщило об освобождении сразу нескольких сел в Курской области

Кроме того, 9 марта зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявлял, что российские военные практически полностью окружили украинские силы в Курской области. ТАСС со ссылкой на источник в российских силовых структурах сообщал, что возвращение под контроль российских военных села Лебедевка в Курской области вплотную приближает их к Судже.