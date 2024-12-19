Путин рассказал о планах по освобождению Курской области
Курская область будет освобождена от ВСУ, но называть точную дату на данный момент было бы неправильно. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии.
«Я сейчас не могу, не хочу просто называть конкретную дату, когда выбьют. Ребята воюют. Вот прямо сейчас идет бой, такие бои серьезные. <...> Мы точно совершенно их выбьем. Абсолютно точно», – подчеркнул Путин.
Путин не стал называть точной даты, поскольку, по его мнению, если ее услышат на линии боевого соприкосновения, «и они пойдут там, чтобы кто бы то ни сказал, вот к этой дате», не считаясь с потерями.
Боевые действия в Курской области ведутся с 6 августа 2024 г. после вторжения украинских военных. В регионе объявлены режим контртеррористической операции и чрезвычайная ситуация федерального характера.