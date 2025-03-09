8 марта российские военнослужащие освободили населенные пункты Викторовка, Николаевка и Старая Сорочина в Курской области, сообщало Минобороны РФ. В этот же день The Telegraph писала, что 10 000 солдат вооруженны сил Украины (ВСУ) находятся под угрозой окружения в Курской области. Как сообщил изданию младший сержант ВСУ, Киев рассматривает вывод войск из Курской области, чтобы избежать потерь. 9 марта оборонное ведомство также сообщило об освобождении российскими бойцами села Лебедевка в Курской области.