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ТАСС: освобождение Лебедевки приближает армию РФ к Судже

Ведомости

Возвращение под контроль российских военных села Лебедевка в Курской области вплотную приближает их к Судже, до города остается около 10 км, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в российских силовых структурах.

«С освобождением Лебедевки до Суджи остается чуть более 10 км», – сказали агентству.

8 марта российские военнослужащие освободили населенные пункты Викторовка, Николаевка и Старая Сорочина в Курской области, сообщало Минобороны РФ. В этот же день The Telegraph писала, что 10 000 солдат вооруженны сил Украины (ВСУ) находятся под угрозой окружения в Курской области. Как сообщил изданию младший сержант ВСУ, Киев рассматривает вывод войск из Курской области, чтобы избежать потерь. 9 марта оборонное ведомство также сообщило об освобождении российскими бойцами села Лебедевка в Курской области.

В генштабе ВСУ подтвердили информацию о наступлении российской армии в Курской области. По их данным, российские военные перемещались по ветке газопровода в направлении Суджи.

Украинская армия вторглась в приграничный регион 6 августа 2024 г., с тех пор там продолжаются боевые действия. В области действует режим контртеррористической операции и чрезвычайной ситуации федерального характера.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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