ТАСС: освобождение Лебедевки приближает армию РФ к Судже
Возвращение под контроль российских военных села Лебедевка в Курской области вплотную приближает их к Судже, до города остается около 10 км, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в российских силовых структурах.
«С освобождением Лебедевки до Суджи остается чуть более 10 км», – сказали агентству.
8 марта российские военнослужащие освободили населенные пункты Викторовка, Николаевка и Старая Сорочина в Курской области, сообщало Минобороны РФ. В этот же день The Telegraph писала, что 10 000 солдат вооруженны сил Украины (ВСУ) находятся под угрозой окружения в Курской области. Как сообщил изданию младший сержант ВСУ, Киев рассматривает вывод войск из Курской области, чтобы избежать потерь. 9 марта оборонное ведомство также сообщило об освобождении российскими бойцами села Лебедевка в Курской области.
В генштабе ВСУ подтвердили информацию о наступлении российской армии в Курской области. По их данным, российские военные перемещались по ветке газопровода в направлении Суджи.
Украинская армия вторглась в приграничный регион 6 августа 2024 г., с тех пор там продолжаются боевые действия. В области действует режим контртеррористической операции и чрезвычайной ситуации федерального характера.