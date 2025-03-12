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«РИА Новости» опубликовали видео из центра Суджи

Ведомости

«РИА Новости» показало видео из центра города Суджи Курской области. Видеозапись опубликована в Telegram-канале агентства.

Утром 12 марта агентство опубликовало кадры с беспилотника, на которых российские военные поднимают флаг РФ в центре города, находившегося под контролем ВСУ с августа 2024 г. По сообщению бойцов группировки войск «Север», зачистка Суджи продолжается, украинские военные прячутся в подвалах.

Официально Минобороны РФ не сообщало о возвращении Суджи под контроль российских сил. Российские Telegram-каналы, освещающие ход спецоперации, сообщают о выходе войск Украины из города.

Российские военные пробирались на подконтрольную ВСУ территорию Суджи по неактивной газовой трубе в течение шести суток. Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн говорил, что операция по заходу ВС РФ в Суджу по газовой трубе будет вписана в историю спецоперации. Вместе с тем ВС РФ практически полностью окружили украинские силы в Курской области. Об этом сообщал зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев 9 марта.

Суджа расположена на юго-западе Курской области близ границы с Украиной (от центра до нее по дороге – 11 км). Утром 6 августа 2024 г. ВСУ вторглись на территорию Курской области – в регионе были объявлены режим контртеррористической операции и ЧС федерального характера. В результате вторжения сама Суджа, а также значительная часть населенных пунктов Суджанского района оказались под контролем ВСУ.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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