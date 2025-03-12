«РИА Новости» опубликовали видео из центра Суджи
«РИА Новости» показало видео из центра города Суджи Курской области. Видеозапись опубликована в Telegram-канале агентства.
Утром 12 марта агентство опубликовало кадры с беспилотника, на которых российские военные поднимают флаг РФ в центре города, находившегося под контролем ВСУ с августа 2024 г. По сообщению бойцов группировки войск «Север», зачистка Суджи продолжается, украинские военные прячутся в подвалах.
Официально Минобороны РФ не сообщало о возвращении Суджи под контроль российских сил. Российские Telegram-каналы, освещающие ход спецоперации, сообщают о выходе войск Украины из города.
Российские военные пробирались на подконтрольную ВСУ территорию Суджи по неактивной газовой трубе в течение шести суток. Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн говорил, что операция по заходу ВС РФ в Суджу по газовой трубе будет вписана в историю спецоперации. Вместе с тем ВС РФ практически полностью окружили украинские силы в Курской области. Об этом сообщал зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев 9 марта.
Суджа расположена на юго-западе Курской области близ границы с Украиной (от центра до нее по дороге – 11 км). Утром 6 августа 2024 г. ВСУ вторглись на территорию Курской области – в регионе были объявлены режим контртеррористической операции и ЧС федерального характера. В результате вторжения сама Суджа, а также значительная часть населенных пунктов Суджанского района оказались под контролем ВСУ.