«РИА Новости» опубликовали видео из центра Суджи

Суджа расположена на юго-западе Курской области близ границы с Украиной (от центра до нее по дороге – 11 км). Утром 6 августа 2024 г. ВСУ вторглись на территорию Курской области – в регионе были объявлены режим контртеррористической операции и ЧС федерального характера. В результате вторжения сама Суджа, а также значительная часть населенных пунктов Суджанского района оказались под контролем ВСУ.