Суджа: что за город и где он находится

При первом разделении России на восемь губерний в начале XVIII в. Суджа с уездом была приписана к Киевской губернии (сначала входила в состав Обоянской провинции этой губернии, а с 1719 г. – в состав Белгородской провинции). С 1727 г. Суджанский уезд вошел в состав Курского наместничества (с 1796 г. – Курской губернии). К концу XIX в. город стал небольшим промышленным и культурным центром: в нем располагались водочный, селитровый, кожевенный и другие заводы, мужская и женская гимназии, публичная библиотека, учительская семинария и два приходских училища. В 1922 г. вошел в состав РСФСР.