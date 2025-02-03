Суджа: что за город и где он находится

Суджа: что за город и где он находитсяИстория и положение захваченного ВСУ населенного пункта
Ночью 2 февраля Минобороны России обвинило вооруженные силы Украины (ВСУ) в совершении 1 февраля целенаправленного ракетного удара по интернату в Судже. Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн почти сразу прокомментировал сообщение Минобороны, заявив, что «достоверной информации о числе пострадавших пока нет». Утром того же дня СК России возбудил уголовное дело в отношении командира 19 отдельной ракетной бригады ВСУ Ростислава Карпуши, который, как утверждается, отдал приказ о нанесении удара. По данным СК, в результате удара «есть погибшие и раненые». ВСУ в свою очередь обвинили в ударе по интернату ВВС России.
Город Суджа расположен на юго-западе Курской области близ границы с Украиной (от центра до нее по дороге – 11 км). Утром 6 августа ВСУ вторглись на территорию Курской области – в регионе был объявлен режим контртеррористической операции и ЧС федерального характера. В результате вторжения сама Суджа, а также значительная часть населенных пунктов Суджанского района оказались под контролем ВСУ. Всего Украине, по данным Минобороны РФ, удалось занять 1268 кв. км территории области. К 17 января российские войска освободили около 801 кв. км, или 63% этой территории. В последние дни Минобороны РФ регулярно сообщает в своих сводках о наступательных действиях в районе Суджи и ряда других населенных пунктов.
История
Суджа была основана в 1661 г. малороссийскими православными переселенцами из Речи Посполитой под контролем московских властей и представляла собой деревянный город-крепость, расположенный на перепутье кочевых татарских троп в окружении рек Суджа, Олешинка, Псел, обширных болот и лесов. Сначала управление городом осуществлялось выборным органом из числа переселенцев, но уже в 1664 г. в Суджу был назначен первый русский воевода.
При первом разделении России на восемь губерний в начале XVIII в. Суджа с уездом была приписана к Киевской губернии (сначала входила в состав Обоянской провинции этой губернии, а с 1719 г. – в состав Белгородской провинции). С 1727 г. Суджанский уезд вошел в состав Курского наместничества (с 1796 г. – Курской губернии). К концу XIX в. город стал небольшим промышленным и культурным центром: в нем располагались водочный, селитровый, кожевенный и другие заводы, мужская и женская гимназии, публичная библиотека, учительская семинария и два приходских училища. В 1922 г. вошел в состав РСФСР.
В 1928 г. был создан Суджанский район, вошедший в состав Центрально-Черноземной области. В 1934 г. эта область была поделена на Воронежскую и Курскую, Суджанский район стал частью последней. Во время Великой Отечественной войны город находился в оккупации немцев с 18 октября 1941 г. по 3 марта 1943 г.
Население
По данным Росстата на 1 января 2024 г., в Судже проживал 4941 человек. Общее население Суджанского района на тот же момент составляло 24 336 человек, всей Курской области – 1 060 892 человека. 12 августа 2024 г. занимавший тогда пост врио главы региона Алексей Смирнов говорил, что в 28 населенных пунктах, которые в тот момент контролировали ВСУ, остались около 2000 человек, о судьбе которой властям не было известно. Эвакуировано из приграничных районов было 121 000 человек. В октябре посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник сообщил, что в Курской области из-за ВСУ пострадали более 300 человек, порядка 70 погибли.
Экономика
В нескольких километрах на северо-запад от города расположена газоизмерительная станция (ГИС) «Суджа» – последняя, через которую осуществлялась прокачка топлива на Украину (Киев прекратил транзит с января 2025 г.). «Газпром» в январе – июле 2024 г. экспортировал в Европу транзитом через Украину 8,98 млрд куб. м газа, что на 10% больше, чем за аналогичный период прошлого года, писали «Ведомости». После начала вторжения ВСУ «Газпром» несколько снизил транзит, однако полностью он не останавливался вплоть до 1 января, несмотря на то, что Суджа оставалась под контролем Украины.
В Суджанском районе, по данным «СПАРК-Интерфакса», на 2024 г. функционировало 210 юридических лиц (коммерческих – 97) и 646 ИП. В рейтинге компаний района по выручке шесть юрлиц из 10 заняты разведением свиней, выращиванием зерновых культур или производством молочной продукции (Суджанский мясокомбинат и Суджанский маслодельный комбинат). Также на территории района расположены Суджанский завод тракторных агрегатов и Рождественский спиртзавод.