«Газпром» снижает транзит газа через Украину

«Газпром» снижает транзит газа через УкраинуВозможность его полного прекращения будет зависеть от политических решений, считают эксперты
«Газпром» 8 августа снизил транзит газа через украинскую газотранспортную систему (ГТС) на 5% в сравнении с предыдущим днем и на 12% – к 6 августа, следует из данных компании. Падение произошло на фоне боевых действий в Суджанском районе Курской области, где находится газоизмерительная станция (ГИС) «Суджа» – единственная на сегодня, через которую осуществляется прокачка топлива на Украину.
Официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов заявил журналистам, что компания 8 августа осуществляет подачу российского газа для транзита через ГТС Украины в объеме, «подтвержденном украинской стороной», – 37,3 млн куб. м.
Из статистики «Газпрома» следует, что это минимальный суточный объем транзита с начала года – на этом уровне прокачка находилась 1 января. Текущие поставки в Евросоюз (ЕС) и Молдавию транзитом через Украину на 12% меньше среднесуточного объема июля – начала августа этого года. Снижение прокачки началось еще 7 августа, тогда транзит составил 39,4 млн куб. м против 42,4 млрд куб. м днем ранее. Причины снижения прокачки в «Газпроме» не поясняют.
ГИС «Суджа» находится в нескольких километрах на северо-запад от одноименного города. Газ через нее поступает в подконтрольную Украине Сумскую область для дальнейшей прокачки в Европу. До начала СВО на Украине транзит осуществлялся через две станции, но в мае 2022 г. Киев отказался принимать заявки на прокачку топлива через ГИС «Сохрановка» в Ростовской области, откуда газ поступает на территорию Луганской народной республики. Украинская сторона объяснила это «утратой контроля» над объектами ГТС, расценив ситуацию как форс-мажор.
«Газпром» в январе – июле 2024 г. экспортировал в Европу транзитом через Украину 8,98 млрд куб. м газа, что на 10% больше, чем за аналогичный период прошлого года, следует из расчетов «Ведомостей» на основе данных компании. Среднесуточный объем поставок в первом полугодии составил около 42 млн куб. м в сутки, что близко к максимально возможному уровню прокачки через ГИС «Суджа» (42,4 млн куб. м.). В июле этого года через украинскую ГТС в Европу было поставлено 1,3 млрд куб. м, или 42,3 млн куб. м в сутки.
Транзит через Украину – один из двух сохранившихся маршрутов поставок российского газа в Европу по трубопроводам. Второй – одна из двух ниток газопровода «Турецкий поток», по другой нитке трубопровода газ идет на турецкий рынок. По ГТС Украины прокачка осуществляется в страны Центральной и Западной Европы (сейчас в основном в Австрию, Венгрию и Словакию), а также в Молдавию. По «Турецкому потоку» газ поставляется в страны Балканского полуострова (Болгарию, Сербию, Боснию и Герцеговину и др.) и в Венгрию.
Вечером 6 августа подразделения вооруженных сил Украины (ВСУ) вторглись на территорию Курской области, а затем продвинулись к райцентру Суджа. Боевые действия идут на территории Кореневского и Суджанского районов. По данным Генштаба РФ, в наступлении ВСУ была задействована группировка численность до 1000 человек. Президент России Владимир Путин назвал атаку «масштабной провокацией».
Под чьим контролем находится ГИС «Суджа», достоверно неизвестно. Минобороны и «Газпром» не дают пояснений по этому поводу.
Вылазка ВСУ и начало боевых действий на территории Курской области спровоцировали рост спотовых цен на газ в ЕС. 8 августа стоимость сентябрьских фьючерсов на наиболее ликвидном европейском хабе TTF в Нидерландах впервые с декабря 2023 г. перешагнула отметку $450 за 1000 куб. м и достигла $455,5. Минэнерго Молдавии инициировало процедуру введения режима повышенной готовности на рынке газа «в связи с информацией, полученной от украинского оператора [ГТС], о ситуации на ГИС «Суджа».
Эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков считает, что ГИС «Суджа» сможет продолжить подавать газ. В качестве примеров бесперебойной работы энергоинфраструктуры в условиях ведения боевых действий он приводит энергосистему Сирии на территории, захваченной боевиками ИГИЛ (запрещено в России), и Запорожскую АЭС, на которой и после ее перехода под контроль РФ продолжили работать украинские специалисты.
Управляющий партнер AVG Legal Алексей Гавришев напоминает, что с начала СВО «Газпром» ни разу не прекращал поставки газа в Европу, так как это чревато для компании финансовыми и репутационными потерями.
На транзит через Украину приходится примерно половина экспорта «Газпрома» в Европу. В 2023 г. по этому маршруту было отправлено 14,6 млрд куб. м. По оценкам экспертов, годовая выручка «Газпрома» от экспорта газа транзитом через украинскую ГТС составляет примерно $5,3–6 млрд (исходя из средней цены в $350–400 за 1000 куб. м), то есть около $3,7–4,2 млрд после уплаты компанией экспортной пошлины (см. публикацию «Ведомостей» от 8 июля 2023 г.).
Юшков отмечает, что «Газпром» в сложившейся ситуации может объявить форс-мажор и приостановить транзит, сославшись на невозможность учета объемов прокачиваемого через ГИС «Суджа» газа. Но фактически приостановка транзита, по его мнению, зависит не от позиции компании, а от политического решения высшего руководства страны. Оно будет зависеть от сроков восстановления Россией контроля над территорией Курской области, добавляет Юшков. Гендиректор Института национальной энергетики Сергей Правосудов говорит, что «вероятность прекращения транзита минимальна».
Гавришев отмечает, что поводом объявления форс-мажора может стать официальное признание властями захвата ГИС украинскими военными или введение особого положения в регионе. Напомним, что 7 августа врио губернатора Курской области Алексей Смирнов принял решение о введении на территории региона режима чрезвычайной ситуации (ЧС). Ситуация форс-мажора снизит шансы европейских покупателей «Газпрома» на успех при разбирательствах в судебных инстанциях, говорит Гавришев.
По словам Юшкова, Венгрия в случае приостановки украинского транзита сможет получать российский газ альтернативным маршрутом – по «Турецкому потоку». При этом Австрия и Словакия вынуждены будут начать отбор из своих ПХГ, а затем заключать контракты на поставку с соседними странами и покупать газ по более высокой цене. Другим европейским странам, получающим сегодня российский газ через территорию Украины (включая Италию), придется компенсировать недобор за счет импорта СПГ, говорит аналитик ФГ «Финам» Сергей Кауфман.
В случае приостановки транзита через Украину спотовая цена на газ в ЕС, по оценкам Юшкова и Кауфмана, может вырасти до $550-600 за 1000 куб. м. Старший аналитик «БКС мир инвестиций» Рональд Смит считает, что даже в случае отказа от использования украинской ГТС Россией стоимость газа не вырастет более чем на $15-25 за 1000 куб. м от текущего уровня.