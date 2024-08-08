«Газпром» снижает транзит газа через Украину

«Газпром» в январе – июле 2024 г. экспортировал в Европу транзитом через Украину 8,98 млрд куб. м газа, что на 10% больше, чем за аналогичный период прошлого года, следует из расчетов «Ведомостей» на основе данных компании. Среднесуточный объем поставок в первом полугодии составил около 42 млн куб. м в сутки, что близко к максимально возможному уровню прокачки через ГИС «Суджа» (42,4 млн куб. м.). В июле этого года через украинскую ГТС в Европу было поставлено 1,3 млрд куб. м, или 42,3 млн куб. м в сутки.