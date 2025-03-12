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El Pais: ВСУ признали скорое завершение операции в Курской области

Ведомости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) считают, что их операция в Курской области может завершиться в течение нескольких дней, сообщает издание El Pais.

Собеседник издания рассказал, что до завершения операции, возможно, осталось несколько недель или даже дней.

По информации издания, в Курской области произошли некоторые события, о которых проинформированы только высшее командование и командиры бригад.

Капитан украинской бригады теробороны рассказал изданию, что связь между командованием в Сумской области и военными на курском направлении потеряна. Он сообщил, что в связи с этим высок риск того, что украинские войска будут отрезаны.

11 марта украинский военный сообщил The Washington Post, что российские военные взяли под контроль маршруты снабжения ВСУ. В связи с этим украинские военные находятся в сложной ситуации. Командир подразделения беспилотников, действующего в Курской области, рассказал, что «россияне сейчас давят со всех направлений – это тяжело».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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