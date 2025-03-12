El Pais: ВСУ признали скорое завершение операции в Курской области
Вооруженные силы Украины (ВСУ) считают, что их операция в Курской области может завершиться в течение нескольких дней, сообщает издание El Pais.
Собеседник издания рассказал, что до завершения операции, возможно, осталось несколько недель или даже дней.
По информации издания, в Курской области произошли некоторые события, о которых проинформированы только высшее командование и командиры бригад.
Капитан украинской бригады теробороны рассказал изданию, что связь между командованием в Сумской области и военными на курском направлении потеряна. Он сообщил, что в связи с этим высок риск того, что украинские войска будут отрезаны.
11 марта украинский военный сообщил The Washington Post, что российские военные взяли под контроль маршруты снабжения ВСУ. В связи с этим украинские военные находятся в сложной ситуации. Командир подразделения беспилотников, действующего в Курской области, рассказал, что «россияне сейчас давят со всех направлений – это тяжело».