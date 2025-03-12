Из Суджи в Курской области было эвакуировано 68 человек
68 жителей Суджи Курской были эвакуированы силами военных и волонтеров, сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.
Отмечается, что 52 человека размещены в пунктах временного размещения, 16 жителей Суджи забрали родственники. По предварительной информации, экстренная госпитализация не понадобилась никому из граждан.
На местах работают сотрудники МЧС, Минздрава, полиции и комитета региональной безопасности. Хинштейн выразил благодарность сотрудникам этих ведомств.
Утром 12 марта «РИА Новости» опубликовало кадры с беспилотника, на которых российские военные поднимают флаг РФ в центре города, находившегося под контролем ВСУ с августа 2024 г. По сообщению бойцов группировки войск «Север», зачистка Суджи продолжается, украинские военные прячутся в подвалах.
Официально Минобороны РФ не сообщало о возвращении Суджи под контроль российских сил. Российские Telegram-каналы, освещающие ход спецоперации, сообщают о выходе войск Украины из города.