Из Суджи в Курской области было эвакуировано 68 человек

Утром 12 марта «РИА Новости» опубликовало кадры с беспилотника, на которых российские военные поднимают флаг РФ в центре города, находившегося под контролем ВСУ с августа 2024 г. По сообщению бойцов группировки войск «Север», зачистка Суджи продолжается, украинские военные прячутся в подвалах.