Российские войска освободили Суджу и еще два населенных пункта в Курской области

ВСУ нарушили госграницу России и вторглись в Курскую область 6 августа 2024 г., где с тех пор ведут бои. В регионе был объявлен режим контртеррористической операции и ЧС федерального характера. Власти Украины заявляли, что операция на курском направлении должна была отвлечь Вооруженные силы (ВС) России с других участков фронта и усилить позиции республики на потенциальных переговорах о завершении конфликта.