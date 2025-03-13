Российские войска освободили Суджу и еще два населенных пункта в Курской области

Российские войска освободили Суджу и еще два населенных пункта в Курской областиВ Кремле уверены, что регион будет зачищен от ВСУ полностью «достаточно скоро»
Подразделения российской группировки войск «Север» в ходе наступательных действий освободили от вооруженных сил Украины (ВСУ) город Суджу, а также населенные пункты Меловой и Подол в Курской области. Об этом сообщается в Telegram-канале Минобороны РФ.
В контексте боевых действий упоминаются также населенные пункты Гоголевка, Гончаровка, Горналь, Гуево, Заолешенка, Запселье, Олешня, Рубанщина Курской области и территории в Сумской области Украины – Александрия, Басовка, Беловоды, Варачино, Водолаги, Журавка, Мирополье, Новенькое, Садки, Юнаковка и Яблоновка.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на брифинге ответил на вопрос, сколько времени может потребоваться, чтобы полностью вытеснить украинские войска из региона.
«Президент [Владимир Путин] говорил о том, что это нужно сделать как можно быстрее. Столько, сколько нужно, чтобы сохранить максимальное количество жизней наших военных, мирного населения. Но никаких нет сомнений, что достаточно скоро Курская область будет освобождена», – сказал представитель Кремля.
Вечером 12 марта главнокомандующий ВСУ Александр Сырский допускал продолжение отступления украинских войск с целью сохранения личного состава.
ВСУ нарушили госграницу России и вторглись в Курскую область 6 августа 2024 г., где с тех пор ведут бои. В регионе был объявлен режим контртеррористической операции и ЧС федерального характера. Власти Украины заявляли, что операция на курском направлении должна была отвлечь Вооруженные силы (ВС) России с других участков фронта и усилить позиции республики на потенциальных переговорах о завершении конфликта.
Суджа расположена на юго-западе Курской области близ границы с Украиной (от центра до нее по дороге – 11 км). В результате вторжения сам город и значительная часть населенных пунктов Суджанского района оказались под контролем ВСУ. Всего Украине, по данным Минобороны РФ на 17 января, удалось захватить 1268 кв. км территории области.
12 марта президент России Владимир Путин впервые после вторжения украинских военных прибыл в Курскую область. Начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил ему, что российская армия вернула контроль над 86% территории региона, ранее занятой ВСУ, ее общая площадь превышает 1100 кв. км.