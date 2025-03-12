Главнокомандующий ВСУ допустил отступление из Курской области

Сырский отметил, что это произойдет с целью сохранения личного состава: «подразделения сил обороны, в случае необходимости, совершат маневр на более выгодные рубежи». При этом Сырский говорит, что ВСУ будут находиться в Курской области «столько, сколько это будет целесообразно и необходимо».