Главнокомандующий ВСУ допустил отступление из Курской области
Главнокомандующий вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский допустил продолжение отступления украинских войск из Курской области. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
Сырский отметил, что это произойдет с целью сохранения личного состава: «подразделения сил обороны, в случае необходимости, совершат маневр на более выгодные рубежи». При этом Сырский говорит, что ВСУ будут находиться в Курской области «столько, сколько это будет целесообразно и необходимо».
По его мнению, российские войска стремятся вытеснить украинские подразделения с территории Курской области и перенести боевые действия в Сумскую и Харьковскую области.
Вооруженные силы России продолжают операцию по разгрому украинской группировки, находящейся в Курской области, рассказал начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов в ходе доклада президенту РФ Владимиру Путину. По его словам, российским подразделениям удалось освободить более 86% территории региона, ранее занятой ВСУ. Общая площадь освобожденной территории составляет свыше 1100 кв. км. Украинские силы потеряли более 68 000 военных и свыше 7000 единиц техники.
Группировка «Север» за последние пять дней освободила 24 населенных пункта.