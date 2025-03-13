Как мировые СМИ отреагировали на появление Путина в камуфляже

Президент России Владимир Путин 12 марта посетил Курскую область, где провел совещание на одном из пунктов управления группировкой Вооруженных сил (ВС) РФ. На встрече президент впервые с начала боевых действий на Украине в 2022 г. появился не в официальном костюме, а в военной форме. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков пояснил, что это связано с личным решением президента, которое он посчитал необходимым. А днем 13 марта Минобороны РФ сообщило об освобождении курской Суджи, которая находилась под контролем ВСУ с августа прошлого года. Западные СМИ сочли это сигналом и «военным посланием» перед визитом в Москву спецпосланника президента США Дональда Трампа Стива Уиткоффа. Трамп по итогам встречи американской и украинской делегаций в саудовской Джидде заявил о надежде на скорейшее согласие России на 30-дневное перемирие и анонсировал возможность телефонного разговора с Путиным 12–13 марта.