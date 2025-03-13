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Как мировые СМИ отреагировали на появление Путина в камуфляже

12 марта российский президент впервые после начала боев посетил Курскую область
Максим Цуланов
Пресс-служба президента РФ
Пресс-служба президента РФ

Президент России Владимир Путин 12 марта посетил Курскую область, где провел совещание на одном из пунктов управления группировкой Вооруженных сил (ВС) РФ. На встрече президент впервые с начала боевых действий на Украине в 2022 г. появился не в официальном костюме, а в военной форме. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков пояснил, что это связано с личным решением президента, которое он посчитал необходимым. А днем 13 марта Минобороны РФ сообщило об освобождении курской Суджи, которая находилась под контролем ВСУ с августа прошлого года. Западные СМИ сочли это сигналом и «военным посланием» перед визитом в Москву спецпосланника президента США Дональда Трампа Стива Уиткоффа. Трамп по итогам встречи американской и украинской делегаций в саудовской Джидде заявил о надежде на скорейшее согласие России на 30-дневное перемирие и анонсировал возможность телефонного разговора с Путиным 12–13 марта. 

«Ведомости» собрали реакцию мировых изданий на визит Путина в Курскую область и появление президента в камуфляже.

Путин перед прибытием в четверг спецпредставителя президента США Стива Уиткоффа направил «дерзкое военное послание», появившись в камуфляжной форме в знак продвижения России в Курской области. Он призвал свои силы продолжать сражаться, вытеснить украинские силы с российской территории и двигаться вперед, чтобы создать зону безопасности на границе с Украиной.

Одетый в военную форму российский президент сообщил фронтовым войскам, что цель Москвы – полное освобождение Курской области как можно скорее. Визит, по-видимому, был призван поднять боевой дух, пока российские войска продвигаются к последним остаткам украинских оплотов внутри России. 

Путин – необычно одетый в военный камуфляж – посетил командный пункт в Курске во вторник, впервые ступив в регион с момента его оккупации Украиной. Он призвал свои силы вытеснить украинцев «в кратчайшие сроки».

Всего через несколько часов после выступления Трампа в Вашингтоне Кремль опубликовал кадры, на которых Путин, одетый в зеленую камуфляжную форму, посещает Курскую область, где Украина может потерять свои позиции после масштабного наступления российских войск. Путин, который является и бывшим офицером КГБ, очень редко носит военную форму. 

Одетый в зеленую камуфляжную форму, Путин сидел за столом с картами, разложенными перед ним. Он похвалил российские военные подразделения, которые вернули территорию, захваченную Украиной в Курской области, и призвал войска окончательно вернуть территорию. Киев же надеялся использовать эту территорию в качестве разменной монеты на мирных переговорах.

Редкое появление российского президента в военной форме было воспринято как сигнал о его намерении продолжать боевые действия. На фоне этого Польша, обеспокоенная сохраняющейся угрозой со стороны Кремля, заявила, что обратилась к США с просьбой разместить ядерное оружие на своей территории.

Простое согласие Путина на 30-дневное прекращение огня вряд ли состоится, о чем свидетельствовало его появление в Курской области. Во время своего визита на фронт он потребовал от начальника Генштаба РФ Валерия Герасимова отбить этот район. Он также заявил, что украинские солдаты, захваченные в плен в Курске, будут рассматриваться как террористы.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

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