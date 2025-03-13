Как мировые СМИ отреагировали на появление Путина в камуфляже

Как мировые СМИ отреагировали на появление Путина в камуфляже12 марта российский президент впервые после начала боев посетил Курскую область
Президент России Владимир Путин 12 марта посетил Курскую область, где провел совещание на одном из пунктов управления группировкой Вооруженных сил (ВС) РФ. На встрече президент впервые с начала боевых действий на Украине в 2022 г. появился не в официальном костюме, а в военной форме. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков пояснил, что это связано с личным решением президента, которое он посчитал необходимым. А днем 13 марта Минобороны РФ сообщило об освобождении курской Суджи, которая находилась под контролем ВСУ с августа прошлого года. Западные СМИ сочли это сигналом и «военным посланием» перед визитом в Москву спецпосланника президента США Дональда Трампа Стива Уиткоффа. Трамп по итогам встречи американской и украинской делегаций в саудовской Джидде заявил о надежде на скорейшее согласие России на 30-дневное перемирие и анонсировал возможность телефонного разговора с Путиным 12–13 марта.
«Ведомости» собрали реакцию мировых изданий на визит Путина в Курскую область и появление президента в камуфляже.
Путин перед прибытием в четверг спецпредставителя президента США Стива Уиткоффа направил «дерзкое военное послание», появившись в камуфляжной форме в знак продвижения России в Курской области. Он призвал свои силы продолжать сражаться, вытеснить украинские силы с российской территории и двигаться вперед, чтобы создать зону безопасности на границе с Украиной.
Одетый в военную форму российский президент сообщил фронтовым войскам, что цель Москвы – полное освобождение Курской области как можно скорее. Визит, по-видимому, был призван поднять боевой дух, пока российские войска продвигаются к последним остаткам украинских оплотов внутри России.
Путин – необычно одетый в военный камуфляж – посетил командный пункт в Курске во вторник, впервые ступив в регион с момента его оккупации Украиной. Он призвал свои силы вытеснить украинцев «в кратчайшие сроки».
Всего через несколько часов после выступления Трампа в Вашингтоне Кремль опубликовал кадры, на которых Путин, одетый в зеленую камуфляжную форму, посещает Курскую область, где Украина может потерять свои позиции после масштабного наступления российских войск. Путин, который является и бывшим офицером КГБ, очень редко носит военную форму.
Одетый в зеленую камуфляжную форму, Путин сидел за столом с картами, разложенными перед ним. Он похвалил российские военные подразделения, которые вернули территорию, захваченную Украиной в Курской области, и призвал войска окончательно вернуть территорию. Киев же надеялся использовать эту территорию в качестве разменной монеты на мирных переговорах.
Редкое появление российского президента в военной форме было воспринято как сигнал о его намерении продолжать боевые действия. На фоне этого Польша, обеспокоенная сохраняющейся угрозой со стороны Кремля, заявила, что обратилась к США с просьбой разместить ядерное оружие на своей территории.
Простое согласие Путина на 30-дневное прекращение огня вряд ли состоится, о чем свидетельствовало его появление в Курской области. Во время своего визита на фронт он потребовал от начальника Генштаба РФ Валерия Герасимова отбить этот район. Он также заявил, что украинские солдаты, захваченные в плен в Курске, будут рассматриваться как террористы.