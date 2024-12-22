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Минобороны сообщило об уничтожении 42 беспилотников над регионами России

Ведомости

В ночь на 22 декабря российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили над регионами России 42 беспилотника, около половины из них сбили в небе над Орловской областью, сообщил Telegram-канал Минобороны РФ.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены 42 украинских беспилотных летательных аппарата», – говорится в сообщении оборонного ведомства.

Над территорией Орловской области уничтожили 20 беспилотников, по восемь БПЛА – в небе над Ростовской и Брянской областями. Еще пять дронов сбили в Курской области и один – над территорией Краснодарского края, уточнило Минобороны.

Губернатор Орловской области Клычков сообщил, что основной цель противника стали объекты топливно-энергетической инфраструктуры. В результате атаки БПЛА произошел пожар на объекте топливной инфраструктуры в поселке Стальной Конь Орловского муниципального округа, написал он в своем Telegram-канале. Возгорание ликвидировали, никто не пострадал, «значительных повреждений» нет, добавил он.

Ночью брянский губернатор Александр Богомаз сообщил в своем Telegram-канале об отсутствии пострадавших и разрушений после обнаружения пяти БПЛА над регионом.

Силы ПВО и средства РЭБ уничтожили и подавили в Ростовской области восемь БПЛА в Азовском районе, возле Таганрога и Новочеркасска, рассказал также врио губернатора региона Юрий Слюсарь. По предварительным данным властей, пострадавших из-за падения обломков нет. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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