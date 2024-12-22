Минобороны сообщило об уничтожении 42 беспилотников над регионами России
В ночь на 22 декабря российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили над регионами России 42 беспилотника, около половины из них сбили в небе над Орловской областью, сообщил Telegram-канал Минобороны РФ.
«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены 42 украинских беспилотных летательных аппарата», – говорится в сообщении оборонного ведомства.
Над территорией Орловской области уничтожили 20 беспилотников, по восемь БПЛА – в небе над Ростовской и Брянской областями. Еще пять дронов сбили в Курской области и один – над территорией Краснодарского края, уточнило Минобороны.
Губернатор Орловской области Клычков сообщил, что основной цель противника стали объекты топливно-энергетической инфраструктуры. В результате атаки БПЛА произошел пожар на объекте топливной инфраструктуры в поселке Стальной Конь Орловского муниципального округа, написал он в своем Telegram-канале. Возгорание ликвидировали, никто не пострадал, «значительных повреждений» нет, добавил он.
Ночью брянский губернатор Александр Богомаз сообщил в своем Telegram-канале об отсутствии пострадавших и разрушений после обнаружения пяти БПЛА над регионом.
Силы ПВО и средства РЭБ уничтожили и подавили в Ростовской области восемь БПЛА в Азовском районе, возле Таганрога и Новочеркасска, рассказал также врио губернатора региона Юрий Слюсарь. По предварительным данным властей, пострадавших из-за падения обломков нет.