Песков назвал невозможным обмен территорий с Украиной
Россия никогда не обсуждала и не будет обсуждать тему обмена своей территории. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе брифинга.
Представителя Кремля спросили о заявлении президента Украины Владимира Зеленского о готовности Киева обсуждать обмен удерживаемой украинской армией территории Курской области на территории, подконтрольные Москве.
«Это невозможно. <…> И, разумеется, украинские соединения будут изгнаны с этой территории [Курской области]. Все, кто не будут уничтожены, будут изгнаны», – подчеркнул Песков.
11 февраля Зеленский сказал в интервью британской газете The Guardian, что в случае начала переговорного процесса между Москвой и Киевом он предложит российским властям обменяться территориями. По словам президента Украины, республика будет готова отказаться от земель, которые вооруженные силы Украины удерживают в Курской области. «Мы обменяем одну территорию на другую», – сказал Зеленский, добавив, что не знает, какую часть подконтрольных Россией земель попросит взамен.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова выразила мнение, что своим заявлением о готовности обменяться подконтрольными территориями с Россией президент Украины пытается отвлечь внимание от провалов украинских военных в Курской области.