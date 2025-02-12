Песков назвал невозможным обмен территорий с Украиной

11 февраля Зеленский сказал в интервью британской газете The Guardian, что в случае начала переговорного процесса между Москвой и Киевом он предложит российским властям обменяться территориями. По словам президента Украины, республика будет готова отказаться от земель, которые вооруженные силы Украины удерживают в Курской области. «Мы обменяем одну территорию на другую», – сказал Зеленский, добавив, что не знает, какую часть подконтрольных Россией земель попросит взамен.