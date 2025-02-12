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Песков назвал невозможным обмен территорий с Украиной

Ведомости

Россия никогда не обсуждала и не будет обсуждать тему обмена своей территории. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе брифинга.

Представителя Кремля спросили о заявлении президента Украины Владимира Зеленского о готовности Киева обсуждать обмен удерживаемой украинской армией территории Курской области на территории, подконтрольные Москве.

«Это невозможно. <…> И, разумеется, украинские соединения будут изгнаны с этой территории [Курской области]. Все, кто не будут уничтожены, будут изгнаны», – подчеркнул Песков.

11 февраля Зеленский сказал в интервью британской газете The Guardian, что в случае начала переговорного процесса между Москвой и Киевом он предложит российским властям обменяться территориями. По словам президента Украины, республика будет готова отказаться от земель, которые вооруженные силы Украины удерживают в Курской области. «Мы обменяем одну территорию на другую», – сказал Зеленский, добавив, что не знает, какую часть подконтрольных Россией земель попросит взамен.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова выразила мнение, что своим заявлением о готовности обменяться подконтрольными территориями с Россией президент Украины пытается отвлечь внимание от провалов украинских военных в Курской области.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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