Захарова: Зеленский пытается скрыть масштаб проблем ВСУ в Курской областиТак представитель МИДа объяснила предложение президента Украины об обмене территориями с РФ
Президент Украины Владимир Зеленский своим заявлением о готовности обменяться подконтрольными территориями с Россией пытается отвлечь внимание от провалов украинских военных в Курской области. Об этом в своем Telegram-канале написала официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«В Курской области орудующих там неонацистов ждет земля без всякого обмена площадью примерно метр на два и глубиной метра полтора. Подобные заявления Зеленский делает, чтобы скрыть истинные масштабы катастрофы для ВСУ [вооруженных сил Украины] на этом направлении», – говорится в сообщении.
Ранее в феврале в интервью британской газете The Guardian президент Украины заявил, что если начнется переговорный процесс между Москвой и Киевом, то он предложит российским властям обменяться территориями. Зеленский уточнил, что республика будет готова отказаться от земель, которые ВСУ удерживают в Курской области РФ.
«Мы обменяем одну территорию на другую», – сказал президент.
Он добавил, что пока не знает, какие именно земли Киев попросит взамен.
ВСУ нарушили госграницу и вторглись в Курскую область 6 августа 2024 г., где уже более полугода ведут бои с российскими войсками. В регионе был объявлен режим контртеррористической операции и ЧС федерального характера. Власти Украины заявляли, что операция на курском направлении должна была отвлечь Вооруженные силы России с других участков фронта и усилить позиции республики на потенциальных переговорах о завершении конфликта. 17 января 2025 г. Минобороны РФ сообщило об освобождении около 801 кв. км, или 63% территории, изначально занятой ВСУ после вторжения в августе.