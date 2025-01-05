Замминистра обороны Евкуров приехал в Курскую область из Белгорода
Заместитель министра обороны Юнус-Бек Евкуров и врио губернатора Курской области Александр Хинштейн провели рабочую встречу в Курске. Об этом сообщил Хинштейн в Telegram-канале.
Глава региона заявил, что распространяться о деталях хода встречи не будет, но может «сказать твердо», что Курская область «сделает все возможное» для оказания помощи армии России в «борьбе с нацизмом».
Хинштейн уточнил, что Евкуров прибыл в Курск из Белгорода, а также добавил, что генерал армии «много сил уделяет работе с нашими регионами».
Хинштейн был назначен на пост врио губернатора Курской области президентом РФ Владимиром Путиным 5 декабря, спустя почти четыре месяца после вторжения вооруженных сил Украины в регион.
Решение о смене главы связано с тем, что предыдущий губернатор – Алексей Смирнов – подал в отставку по собственному желанию.