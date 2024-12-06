Газета
Телеграм
Подкаст
/ Политика

Хинштейн начнет работать в Курской области с 7 декабря

Ведомости

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн начнет работать в регионе с 7 декабря. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

«Уже завтра я приступаю к работе на Курской земле. Для меня самое главное сейчас – это как можно быстрее войти в курс проблем, понять, как эти проблемы решать, и разобраться в том, что больше всего волнует сегодня курян», – написал Хинштейн.

Он добавил, что очень рассчитывает на активность и неравнодушие жителей региона, а также пообещал оставаться максимально открытым и продолжить вести соцсети.

Хинштейн был назначен на пост врио губернатора Курской области президентом РФ Владимиром Путиным. Это случилось 5 декабря, спустя почти четыре месяца после вторжения вооруженных сил Украины (ВСУ) в регион. В указе Путина решение о смене главы объясняется тем, что предыдущий губернатор – Алексей Смирнов – подал в отставку по собственному желанию.

Позже, в ночь на 6 декабря, Смирнов сообщил в своем Telegram-канале, что переходит на новое место службы «по решению руководства». В качестве врио главы региона он проработал с мая 2024 г., а уже в августе началось вторжение в Курскую область ВСУ. В сентябре Смирнов одержал победу на выборах губернатора, набрав 65,28% голосов.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил кадровую перестановку необходимостью кризисного управления в регионе. Министр транспорта РФ Роман Старовойт, который ранее возглавлял Курскую область, также заявил, что у властей субъекта были проблемы в коммуникации с людьми и доведении мер поддержки.

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных