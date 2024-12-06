Хинштейн начнет работать в Курской области с 7 декабря
Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн начнет работать в регионе с 7 декабря. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.
«Уже завтра я приступаю к работе на Курской земле. Для меня самое главное сейчас – это как можно быстрее войти в курс проблем, понять, как эти проблемы решать, и разобраться в том, что больше всего волнует сегодня курян», – написал Хинштейн.
Он добавил, что очень рассчитывает на активность и неравнодушие жителей региона, а также пообещал оставаться максимально открытым и продолжить вести соцсети.
Хинштейн был назначен на пост врио губернатора Курской области президентом РФ Владимиром Путиным. Это случилось 5 декабря, спустя почти четыре месяца после вторжения вооруженных сил Украины (ВСУ) в регион. В указе Путина решение о смене главы объясняется тем, что предыдущий губернатор – Алексей Смирнов – подал в отставку по собственному желанию.
Позже, в ночь на 6 декабря, Смирнов сообщил в своем Telegram-канале, что переходит на новое место службы «по решению руководства». В качестве врио главы региона он проработал с мая 2024 г., а уже в августе началось вторжение в Курскую область ВСУ. В сентябре Смирнов одержал победу на выборах губернатора, набрав 65,28% голосов.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил кадровую перестановку необходимостью кризисного управления в регионе. Министр транспорта РФ Роман Старовойт, который ранее возглавлял Курскую область, также заявил, что у властей субъекта были проблемы в коммуникации с людьми и доведении мер поддержки.