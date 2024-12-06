Как Курский губернатор Смирнов объяснил свою отставку

Как Курский губернатор Смирнов объяснил свою отставкуОн переходит на другое место службы «по решение руководства»
Поздно ночью с 5 на 6 декабря Алексей Смирнов сообщил в своем Telegram-канале о причинах отставки с поста губернатора Курской области. «По решению руководства я перехожу на новое место службы. Это большая ответственность, и я приложу все силы, чтобы оправдать оказанное мне доверие», – сообщил теперь уже бывший глава региона.
За несколько часов до этого, в вечернем эфире «России 24» были показаны кадры встречи Владимира Путина с депутатом Госдумы Александром Хинштейном («Единая Россия»). Президент предложил депутату занять место врио главы Курской области, и Хинштейн принял предложение. Упомянул глава государства опыт работы единоросса в качестве советника директора Росгвардии (Виктора Золотова).
О встрече со Смирновым не сообщалось. В качестве врио главы региона он проработал с мая 2024 г., в уже августе началось вторжение в Курскую область ВСУ. Тем не менее, Смирнов одержал победу на выборах губернатора, набрав 65,28% голосов. Источник «Ведомостей» говорил после появления новостей о замене главы региона, что Смирнов – хороший губернатор, но для мирного времени.
«Сегодня наш регион, вся страна проходят через сложнейшие испытания. Каждый из нас, как истинный патриот, делает всё возможное ради будущего нашей Родины, – сообщил он в Telegram-канале. – На новом месте работы я приложу все усилия, чтобы поддерживать наш регион, содействовать его скорейшему восстановлению и дальнейшему развитию».
С конца 1990-х гг. Смирнов работал на различных должностях в комитете ЖКХ Курской области, затем в администрации Курска. С 2011 г. занимал должность замруководителя администрации Сергиева Посада. С 2012 г. был замминистра строительного комплекса Московской области, затем год был в должности первого замминистра строительства Подмосковья. В 2016–2018 гг. был первым заместителем гендиректора Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Москвы. С ноября 2018 г. – замгубернатора Курской области, а с 2021 г. – первый замгубернатора.
«Мы вместе шли вперёд и решали возникающие задачи», – сообщил он в соцсетях, поблагодарив свою команду.