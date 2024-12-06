Кто такой Александр Хинштейн

Кто такой Александр ХинштейнЖурналист, многолетний депутат Госдумы и близкий к силовикам политик назначен врио главы Курской области
Вечером 5 декабря стало известно о назначении председателя комитета Госдумы по информполитике депутата Александра Хинштейна на должность временно исполняющего обязанности губернатора Курской области. На эту должность депутата назначил президент России Владимир Путин.
«Хотел бы вам предложить должность исполняющего обязанности губернатора Курской области, имея в виду, что сейчас там востребовано кризисное управление, безусловно, в той ситуации, в которой Курская область сейчас находится», – сказал президент.
На этом посту Хинштейн сменит недавно избранного Алексея Смирнова, которого близкий к администрации президента собеседник «Ведомостей» назвал «хорошим губернатором, но для мирного времени».
«Ведомости» собрали основную информацию о жизни и политической карьере Хинштейна – от журналиста «Московского комсомольца» до врио главы приграничного с Украиной региона.
Журналист и обозреватель Хинштейн
Хинштейн родился 26 октября 1974 г. в Москве в семье инженеров. После окончания средней школы №193 в 1991 г. устроился сотрудником в газету «Московский комсомолец», где писал в рубрику «Происшествия». Уже тогда Хинштейн привлекал внимание своими журналистскими расследованиями коррупционных преступлений. Помимо этого, журналист был и политическим обозревателем газеты.
Как писал МК, Хинштейн сотрудничал со спецслужбами при работе над своими материалами – за счет этого ему удавалось публиковать эксклюзивные материалы. Он также выступал против действий «влиятельных чиновников», таких как премьер-министр Михаил Касьянов. «В 2005 г. Хинштейн разместил в “Московском комсомольце” несколько статей о приватизации государственных дач на северо-западе Москвы. Решение об их продаже принято по распоряжению действовавшего тогда премьер-министра Михаила Касьянова», – сообщили в газете, отметив, что результатом публикаций Хинштейна стала отмена результатов аукциона и возвращение дач государству. Хинштейн также является автором ряда статей о бизнесмене Борисе Березовском и его частном охранном предприятии «Атолл». Материалы о слежке за высокопоставленными чиновниками выходили в 1999 г., после их публикации были заведены уголовные дела.
В период его журналисткой работы на Хинштейна заводили уголовное дело об использовании заведомо подложных документов в мае 1999 г. (дело прекращено в феврале 2000 г.). В апреле 2002 г. столичным судом было удовлетворен иск на тот момент первого заместителя генпрокурора Юрия Бирюкова к Хинштейну и МК о защите чести, достоинства и деловой репутации. Тогда суд обязал газету опубликовать опровержение сведений о Бирюкове.
Примечательно, что к высшему образованию Хинштейн пришел только к 1996 г., поступив на журфак Московского государственного университета имени Ломоносова. После МГУ уже дипломированный журналист поступает в Московский университет МВД России по специальности «правоведение», где ему было присвоено специальное звание младшего лейтенанта внутренней службы.
Депутат и советник Хинштейн
Начать политическую карьеру журналист пробовал в 1999 г. Тогда 25-летний Хинштейн баллотировался в Государственную думу III созыва – но занял второе место. Вторая попытка была предпринята уже в IV созыве нижней палаты – в этот раз успешно. В 2003 г. Хинштейн выиграл выборы в Госдуму, на которые баллотировался в качестве самовыдвиженца при поддержке «Единой России». В перерыве между выборами Хинштейн с 1999 по 2002 г. являлся автором и ведущим популярной программы «Секретные материалы» на канале ТВЦ.
В 2003 г. политик вступил в партию «Единая Россия». Впоследствии Хинштейн избирался депутатом от «Единой России» от Самарской области четыре раза – в 2007 (V созыв), 2011 (VI созыв), 2018 (VII созыв) и 2021 гг. (VIII созыв). С января 2020 по 5 декабря 2024 г. депутат занимал должность председателя комитета Госдумы по информационной политике и связи. В 2009 г. Хинштейн попал в кадровый резерв управленческих кадров, который находится под патронажем президента. Позже, в 2013 г., он прошел курсы по программе подготовки управленческих кадров президентского резерва в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС).
С октября 2016 по сентябрь 2018 г. Хинштейн работал советником директора Росгвардии Виктора Золотова. Президент РФ в ходе встречи 5 декабря этого года, на которой депутата назначили врио главы Курской области, обратил внимание на двухлетний опыт работы Хинштейна в силовом ведомстве.
После начала боевых действий на Украине в 2022 г. в отношении Хинштейна были введены санкции Евросоюза, США, Украины, Великобритании, Канады, Швейцарии, Австралии, Японии, Новой Зеландии.
Законотворчество
Хинштейн был автором и соавтором множества резонансных законов. СМИ называют депутата «борцом с ЛГБТ»
Депутат выступил соавтором пакета законов о запрете треш-стримов –трансляций, на которых демонстрируются оскорбляющие человеческое достоинство и общественную нравственность материалы. Инициативы были приняты нижней палатой в июне 2024 г. 25 июля этого года Госдума одобрила в первом чтении законопроект Хинштейна о запрете рекламы на ресурсах нежелательных в России организаций.
Среди прочих известных инициатив Хинштейна – закон о праве МЧС и Росгвардии обезвреживать боеприпасы, закон о пожизненном сроке для педофилов-рецидивистов, закон о «приземлении» интернет-компаний с суточной аудиторией более 500 000 российских пользователей, закон об обязательном упоминании статуса террористических организаций в СМИ, закон о санкциях за цензуру против российских СМИ, о передаче конфискованного и невостребованного оружия в зону спецоперации на Украине и др.
Личная жизнь, книги и награды
Сейчас Хинштейн женат на актрисе Поле Поляковой, известной по сериалам «След» и «Закрытая школа». В 2014 г. у Хинштейна и Поляковой родился сын Артем, в 2017 г. – сын Лев. Это второй брак Хинштейна. Первый брак был с Юлией Федотовой, с которой он познакомился в студенческие годы на журфаке МГУ. Хинштейн и Федотова развелись в 2008 г.
Политик является секретарем Союза журналистов России, членом совета директоров АО «Почта России», членом коллегии Минпросвещения России, а также членом Российского книжного союза и Союза писателей России. Он является автором 10 книг, таких как «Подземелья Лубянки» (удостоен премии ФСБ РФ в номинации «Художественная литература и журналистика» в 2006 г.), «Какого цвета страх», «Охота на оборотней», «Сказка о потерянном времени: почему Брежнев не смог стать Путиным» и «Конец Атлантиды. Почему Путин никогда не станет Горбачевым».
Также имеет ряд государственных и ведомственных наград: орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени, почетная грамота президента РФ, почетный знак Госдумы «За заслуги в развитии парламентаризма», награды ФСБ, МВД, Росгвардии, ФСО, Минюста, ФАПСИ, Генпрокуратуры, Федеральной миграционной службы, Минобороны, МЧС, ФСИН и др.