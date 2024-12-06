Кто такой Александр Хинштейн

Как писал МК, Хинштейн сотрудничал со спецслужбами при работе над своими материалами – за счет этого ему удавалось публиковать эксклюзивные материалы. Он также выступал против действий «влиятельных чиновников», таких как премьер-министр Михаил Касьянов. «В 2005 г. Хинштейн разместил в “Московском комсомольце” несколько статей о приватизации государственных дач на северо-западе Москвы. Решение об их продаже принято по распоряжению действовавшего тогда премьер-министра Михаила Касьянова», – сообщили в газете, отметив, что результатом публикаций Хинштейна стала отмена результатов аукциона и возвращение дач государству. Хинштейн также является автором ряда статей о бизнесмене Борисе Березовском и его частном охранном предприятии «Атолл». Материалы о слежке за высокопоставленными чиновниками выходили в 1999 г., после их публикации были заведены уголовные дела.