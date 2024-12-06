Песков объяснил назначение Хинштейна необходимостью кризисного управления

Песков объяснил назначение Хинштейна необходимостью кризисного управленияПри выборе врио главы Курской области в Кремле его кандидатуру посчитали эффективной
Назначение Александра Хинштейна в качестве врио губернатора Курской области объясняется необходимостью кризисного управления в регионе. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«В установленном порядке президент четко сказал, что востребовано кризисное управление. И с учетом опыта [Хинштейна] на предыдущих должностях пришли к выводу, что его кандидатура может быть наиболее эффективной. И президент принял такое решение», – сказал он.
Вечером 5 декабря президент Владимир Путин назначил председателя комитета Госдумы по информполитике Хинштейна на пост врио главы Курской области. В прошлом политик работал советником директора Росгвардии, на что обратил внимание и президент. С 6 августа в регионе проходят бои российских и украинских войск.
Бывший губернатор Курской области Алексей Смирнов сообщил в своем Telegram-канале о причинах отставки. «По решению руководства я перехожу на новое место службы. Это большая ответственность, и я приложу все силы, чтобы оправдать оказанное мне доверие», – написал Смирнов.
Хинштейн, в свою очередь, заявил, что это назначение для него – огромная честь и ответственность. Он пообещал сделать все, чтобы поставленные главой государства задачи были выполнены. В ближайшее время Хинштейн прибудет в Курскую область и приступит к работе.