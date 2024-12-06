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Песков объяснил назначение Хинштейна необходимостью кризисного управления

При выборе врио главы Курской области в Кремле его кандидатуру посчитали эффективной
Ведомости

Назначение Александра Хинштейна в качестве врио губернатора Курской области объясняется необходимостью кризисного управления в регионе. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«В установленном порядке президент четко сказал, что востребовано кризисное управление. И с учетом опыта [Хинштейна] на предыдущих должностях пришли к выводу, что его кандидатура может быть наиболее эффективной. И президент принял такое решение», – сказал он.

Вечером 5 декабря президент Владимир Путин назначил председателя комитета Госдумы по информполитике Хинштейна на пост врио главы Курской области. В прошлом политик работал советником директора Росгвардии, на что обратил внимание и президент. С 6 августа в регионе проходят бои российских и украинских войск.

Бывший губернатор Курской области Алексей Смирнов сообщил в своем Telegram-канале о причинах отставки. «По решению руководства я перехожу на новое место службы. Это большая ответственность, и я приложу все силы, чтобы оправдать оказанное мне доверие», – написал Смирнов.

Хинштейн, в свою очередь, заявил, что это назначение для него – огромная честь и ответственность. Он пообещал сделать все, чтобы поставленные главой государства задачи были выполнены. В ближайшее время Хинштейн прибудет в Курскую область и приступит к работе.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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