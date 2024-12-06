Песков объяснил назначение Хинштейна необходимостью кризисного управления

Хинштейн, в свою очередь, заявил, что это назначение для него – огромная честь и ответственность. Он пообещал сделать все, чтобы поставленные главой государства задачи были выполнены. В ближайшее время Хинштейн прибудет в Курскую область и приступит к работе.