Хинштейн в ближайшее время приступит к работе врио губернатора Курской области
Александр Хинштейн в ближайшее время прибудет в Курскую область и приступит к работе на посту губернатора Курской области. Об этом он заявил в своем Telegram-канале.
Хинштейн назвал свое назначение большой честью, пообещав выполнить поставленные задачи и завоевать доверие житей региона.
Вечером 5 декабря президент России Владимир Путин назначил председателя комитета Госдумы по информполитике Хинштейна на пост врио главы Курской области. В прошлом политик работал советником директора Росгвардии, на что обратил внимание и президент. С 6 августа в регионе проходят бои российских и украинских войск.
Поздно ночью с 5 на 6 декабря предыдущий врио губернатора региона Алексей Смирнов сообщил в своем Telegram-канале о причинах отставки. «По решению руководства я перехожу на новое место службы. Это большая ответственность, и я приложу все силы, чтобы оправдать оказанное мне доверие», – написал Смирнов.