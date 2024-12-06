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Старовойт заявил о проблемах в коммуникации с людьми в Курской области

Ведомости

В Курской области были проблемы в коммуникации с людьми и доведении мер поддержки. Об этом заявил министр транспорта РФ Роман Старовойт, который ранее возглавлял регион.

Как отмечает Старовойт, в последнее время у предыдущего губернатора Александра Смирнова были «проблемы с налаживанием коммуникаций с людьми», так как «на региональном и федеральном уровне принято большое количество мер поддержки», но с организацией доведения их до людей возникли проблемы.

«А ситуация непростая и видимо в связи с этим принято решение», – добавил Старовойт.

При этом самая острая проблема, по его мнению, для Курской области сейчас - оформление жилищных сертификатов. По словам Старовата, именно эту проблему необходимо решать в первую очередь новому врио губернатора Александру Хинштейну.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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