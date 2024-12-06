Старовойт заявил о проблемах в коммуникации с людьми в Курской области
В Курской области были проблемы в коммуникации с людьми и доведении мер поддержки. Об этом заявил министр транспорта РФ Роман Старовойт, который ранее возглавлял регион.
Как отмечает Старовойт, в последнее время у предыдущего губернатора Александра Смирнова были «проблемы с налаживанием коммуникаций с людьми», так как «на региональном и федеральном уровне принято большое количество мер поддержки», но с организацией доведения их до людей возникли проблемы.
«А ситуация непростая и видимо в связи с этим принято решение», – добавил Старовойт.
При этом самая острая проблема, по его мнению, для Курской области сейчас - оформление жилищных сертификатов. По словам Старовата, именно эту проблему необходимо решать в первую очередь новому врио губернатора Александру Хинштейну.