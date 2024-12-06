Старовойт заявил о проблемах в коммуникации с людьми в Курской области

Как отмечает Старовойт, в последнее время у предыдущего губернатора Александра Смирнова были «проблемы с налаживанием коммуникаций с людьми», так как «на региональном и федеральном уровне принято большое количество мер поддержки», но с организацией доведения их до людей возникли проблемы.