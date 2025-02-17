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Силы ПВО сбили 90 украинских БПЛА над регионами России

Ведомости

За ночь дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили над регионами России 90 украинских беспилотных летательных аппаратов, говорится в сообщении Минобороны РФ.

Больше всего беспилотников – 38 – было сбито над акваторией Азовского моря. Еще 24 БПЛА российские военные уничтожили над Краснодарским краем. В небе над Крымом было ликвидировано 15 БПЛА, над акваторией Черного моря – семь. По два беспилотника силы ПВО сбили над Курской и Ростовской областями и по одному – над Брянской и Белгородской областями.

Кроме того, над Азовским морем была уничтожена управляемая ракета «Нептун-МД».

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев рассказал в своем Telegram-канале, что из-за налета БПЛА в поселке Ильском Северского района пострадала женщина, она получила первую медицинскую помощь. В результате падения обломков беспилотников, предварительно, повреждены 12 домов – в основном, речь о выбитых окнах.

Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что БПЛА были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы в Каменском районе, обошлось без пострадавших и разрушений. Глава Брянской области Александр Богомаз также сообщил об отсутствии пострадавших и разрушений в связи с уничтожением беспилотника над регионом.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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