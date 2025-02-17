Силы ПВО сбили 90 украинских БПЛА над регионами России

Больше всего беспилотников – 38 – было сбито над акваторией Азовского моря. Еще 24 БПЛА российские военные уничтожили над Краснодарским краем. В небе над Крымом было ликвидировано 15 БПЛА, над акваторией Черного моря – семь. По два беспилотника силы ПВО сбили над Курской и Ростовской областями и по одному – над Брянской и Белгородской областями.