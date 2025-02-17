Силы ПВО сбили 90 украинских БПЛА над регионами России
За ночь дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили над регионами России 90 украинских беспилотных летательных аппаратов, говорится в сообщении Минобороны РФ.
Больше всего беспилотников – 38 – было сбито над акваторией Азовского моря. Еще 24 БПЛА российские военные уничтожили над Краснодарским краем. В небе над Крымом было ликвидировано 15 БПЛА, над акваторией Черного моря – семь. По два беспилотника силы ПВО сбили над Курской и Ростовской областями и по одному – над Брянской и Белгородской областями.
Кроме того, над Азовским морем была уничтожена управляемая ракета «Нептун-МД».
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев рассказал в своем Telegram-канале, что из-за налета БПЛА в поселке Ильском Северского района пострадала женщина, она получила первую медицинскую помощь. В результате падения обломков беспилотников, предварительно, повреждены 12 домов – в основном, речь о выбитых окнах.
Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что БПЛА были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы в Каменском районе, обошлось без пострадавших и разрушений. Глава Брянской области Александр Богомаз также сообщил об отсутствии пострадавших и разрушений в связи с уничтожением беспилотника над регионом.